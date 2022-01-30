Олександр Алієв підтримав Євгена Селезньова в скандальній історії.

Колишній півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв поділився своєю думкою про скандал навколо Євгена Селезньова, який погрожував журналісту Андрію Сеньківу по телефону.

В інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz" екс-футболіст заявив, що на місці Селезньова не розмовляв би з журналістом, а просто "відбив би голову" йому.

Олександр вважає, що журналіст вчинив не по-чоловічому, записуючи розмову з Селезньовим.

"Я вважаю, що це щур, ганебна щур. Навіщо ти записуєш? Ти ж мужик. По-перше, він виставив, не маючи права цього робити. По-друге, він записав Жеку, коли він розмовляв. Я б приїхав просто, відбив йому голову, та й все. Я б не розмовляв з ним по телефону", - сказав Алієв.

Читайте також"У моєму сейфі зараз тільки миші": Ігор Суркіс оцінив свої статкиНагадаємо, Селезньов у телефонних розмовах погрожував Сеньківу фізичною розправою після того, як журналіст розповів про дисциплінарні порушення нападника в "Минаї".

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