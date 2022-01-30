Колишній півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв поділився своєю думкою про скандал навколо Євгена Селезньова, який погрожував журналісту Андрію Сеньківу по телефону.
В інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz" екс-футболіст заявив, що на місці Селезньова не розмовляв би з журналістом, а просто "відбив би голову" йому.
Олександр вважає, що журналіст вчинив не по-чоловічому, записуючи розмову з Селезньовим.
"Я вважаю, що це щур, ганебна щур. Навіщо ти записуєш? Ти ж мужик. По-перше, він виставив, не маючи права цього робити. По-друге, він записав Жеку, коли він розмовляв. Я б приїхав просто, відбив йому голову, та й все. Я б не розмовляв з ним по телефону", - сказав Алієв.
Читайте також"У моєму сейфі зараз тільки миші": Ігор Суркіс оцінив свої статкиНагадаємо, Селезньов у телефонних розмовах погрожував Сеньківу фізичною розправою після того, як журналіст розповів про дисциплінарні порушення нападника в "Минаї".
Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну
- Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 117 голів у чемпіонатах України.
- Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив вболівальників через своє прізвисько "годувальник".
- Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".
- У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам, які були на трибунах, а також конфліктував з динамівцем Олександром Караваєвим.