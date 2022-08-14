"Арсенал" з Зінченком здобув другу поспіль впевнену перемогу в новому сезоні АПЛ.

У суботу, 13 серпня, в рамках другого туру чемпіонату англійської Прем'єр ліги були зіграні сім поєдинків.

Головною подією ігрового дня стала ганебна поразка "Манчестер Юнайтед" на виїзді проти скромного "Брентфорда". Господарі поля вирішили результат зустрічі ще в першому таймі, забивши у ворота "червоних дияволів" чотири м'ячі до 35-й хвилині матчу. Гості не змогли нічим відповісти супернику навіть голом престижу. Таким чином, "МЮ" під керівництвом нового тренера Еріка тен Хага програло другий матч поспіль в новому сезоні АПЛ і займає останнє місце в турнірній таблиці.

"Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 4:0

Голи: Дасілва, 10, Йєнсен, 18, Мі, 30, Мбемо, 35

"Брентфорд": Райя, Хікі (Соренсен, 80), Расмуссен, Янссон, Мі, Генрі, Дасілва (Янельт, 62), Нергор (Оньєка, 80), Йенсен (Баптіст, 74), Мбемо (Вісса, 73), Тоуні

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу (Маласіа 46), Мартінес (Варан 46), Магуайр, Далот, Фред (Мактоміні, 46), Еріксен (ван де Бек, 87), Рэшфорд, Фернандеш, Санчо (Еланга, 60), Роналду

Огляд матчу:

Чинний чемпіон АПЛ "Манчестер Сіті" досить впевнено починає новий сезон. У першому турі підопічні Гвардіоли обіграли "Вест Хем" з рахунком 2:0, а в другому турі не залишили жодного шансу новачкові АПЛ "Борнмуту". "Городяни" перемогли з рахунком 4:0 завдяки голам Гюндогана, Де Брюйне і Фодена. Ще один гол гравець "Борнмута" Лерма забив у свої ворота.

"Манчестер Сіті" - "Борнмут" - 4:0

Голи: Гюндоган, 19, де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (автогол)

Огляд матчу:

Лондонський "Арсенал" також досить непогано розпочав новий сезон чемпіонату Англії. Команда Мікеля Артети, яка влітку отримала непогане посилення в особах Габріеля Жезуса і Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті", здобула дві перемоги у двох стартових турах. Після перемоги над "Крістал Пелас" у 1-му турі АПЛ, у другому турі "каноніри" розібралися з "Лестером" з рахунком 4:2.

Головним героєм цього матчу став бразильський форвард Габріел Жезус, який двічі забив сам і віддав дві гольові передачі партнерам по команді.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко провів на полі 77 хвилин і був замінений на Кірана Тірні.

"Арсенал" - "Лестер Сіті" - 4:2

Голи: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартінеллі, 75 – Саліба, 53 (автогол), Меддісон, 74

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томіясу, 75), Саліба, Габріел, Зінченко (Тірні, 77), Парті, Джака, Сака (Сміт-Роу, 84), Едегор, Мартінеллі, Жезус (Нкетіа, 84)

"Лестер": Уорд, Фофана, Еванс, Амарті (Дака, 63), Кастань, Тілеманс (Прат, 63), Ндіді, Дьюсбері-Хол, Джастін, Меддісон, Варді (Іхеаначо, 70)

Огляд матчу:

Погано йдуть справи в новому сезоні англійської першості у "Евертона", кольори якого захищає українець Віталій Миколенко. Підопічні Френка Лемпарда поступилися в гостях "Астон Віллі", програвши таким чином другий матч поспіль.

Віталій Миколенко вийшов на поле в стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин на позиції лівого захисника.

"Астон Вілла" - "Евертон" - 2:1

Голи: Інгс, 31, Буендія, 86 - Дінь, 87 (автогол)

"Астон Вілла": Мартінес, Кеш (Конса, 90), Мінгз, Дієго Карлос (Чемберс, 90), Дінь, Макгінн, Ремзі (Янг, 90), Коутіньо (Буендіа, 60), Камара ,Інгз (Бейлі, 78), Уоткінс

"Евертон" Пікфорд, Паттерсон, Тарковскі, Коуді (Аллі, 81), Холгейт, Миколенко, Дукуре (Девіс, 35), Грей (Онана, 81), Івобі, Гордон, Макніл (Рондон, 64)

Попередження: Коутіньо, 29, Девіс, 43, Дінь, 49, Інгз, 75, Янг, 90

Огляд матчу:

Результати інших матчів ігрового дня:

"Брайтон" - "Ньюкасл" - 0:0

"Саутгемтон" - "Лідс" - 2:2

Голи: Арібо, 72, Уокер-Пітерс, 81 - Родріго, 46, 60

"Вулверхемптон" - "Фулхем" - 0:0

Додамо, що ще два матчі другого туру АПЛ будуть зіграні в неділю, 14 серпня. "Ноттінгем" на своєму полі прийме "Вест Хем", а "Челсі" зіграє з "Тоттенхемом". Завершиться тур в понеділок матчем "Ліверпуль" - "Крістал Пелас".

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