Конфлікт почався через побутову ситуацію.

У понеділок, 13 лютого, в турецькому готелі Royal Seginus сталася масова бійка між футболістами українського "Миная" і російського "Шинніка".

Журналісти Михайло Співаковський і Роман Бебех повідомляють, що конфлікт почався через побутову ситуацію.

"Один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводився по відношенню до персоналу готелю. Росіянин був випивший і відверто хамив.

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Росіянин не став вибачатися і його просто прибив футболіст "Миная".

Потім оркостанець привів одноклубників розбиратися до представників "Миная". І ця розмова знову ж призвела до бійки. Перемога "Миная"!

Бійка відбувалася під музику "Допоможе ЗСУ!".

Перемога за Україною! "Минай" в ці хвилини поїхав на тренування. Багато представників "Шинніка" в медпункті", - повідомив Роман Бебех у своєму Телеграмі.

Роман Бебех також повідомив, що російський клуб вже виселяється з готелю.

За інформацією російських ЗМІ, в результаті бійки постраждали чотири футболісти "Шинніка", у двох з них підозри на перелом ребра і пальця.

Зазначається, що під час поселення "Минай" поставив організаторам умову, щоб у готелі не було жодної російської команди. Однак після землетрусу в Туреччині виникли проблеми з готелями, тому "Шиннік" заселили саме туди, куди приїхав базуватися український клуб.

Після цієї бійки в готелі на постійній основі чергують додаткові наряди охорони і кілька співробітників поліції.

Нагадаємо, "Минай" завершив осінню частину сезону на 13-му місці, набравши 14 очок. У першому матчі після паузи закарпатський клуб 28 лютого зіграє з "Шахтарем" перенесений матч 9-го туру УПЛ.

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