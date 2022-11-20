Металіст-1925 здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті України.

У неділю, 20 листопада, були зіграні два матчі в рамках 14-го туру чемпіонату України з футболу.

У першій грі "Минай" приймав харківський "Металіст". Поєдинок завершився перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

Єдиний гол в даній зустрічі був забитий під завісу зустрічі. На 86-й хвилині Вишневський після передачі Дмитрука відправив м'яч у сітку воріт гостей.

"Минай" - "Металіст" - 1:0

Гол: Вишневський, 87

"Минай": Бандура, Дмитрук, Немчанінов, Горін, Трубочкін (Рогозинський, 90+2), Хахльов, Вітенчук, Кулієв (Колесник, 77), Твердохліб, Воробчак (Касимов, 90+2), Вишневський (Байдал, 88)

"Металіст": Костик, Мизюк, Клименчук, Романюк (Шамич, 58), Каплієнко, Ралюченко, Коркішко (Книш, 19), Багачанський (Панасенко, 58), Підлепенець, Картушов (Демченко, 84), Прядун

Попередження: Трубочкін, 90+1, Колесник, 90+5 - Романюк, 50, Клименчук, 56, Ралюченко, 69, Шамич, 90

Огляд матчу:

У другому поєдинку ігрового дня криворізький "Кривбас" зустрічався з "Металістом-1925". Матч завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.

Обидва забиті м'ячі припали на першу половину зустрічі. Спочатку Роман Дебелко зрізав м'яч у свої ворота, а подвоїв перевагу своєї команди Андрій Борячук.

"Кривбас" - "Металіст-1925" - 0:2

Голи: Дебелко, 8 (автогол), Борячук, 44

"Кривбас": Сарнавський, Дібанго (Стецьків, 46), Вернидуб, Ловрич, Якимець, Банада, Капич (Татарків, 46), Волошин (Устименко, 73), Хомченовський, Задерака (Микитишин, 60), Дебелко (Хобленко, 59)

"Металіст-1925": Мозіль, Капінус, Курило, Безуглий, Жичиков, Вачіберадзе, Ременюк, Кравченко, Габелок, Русин (Дмитренко, 78), Борячук (Чирук, 67)

Попередження: Якимець, 65 - Габелок, 56

Огляд матчу:

Після 14-ти зіграних турів "Металіст-1925" йде на 8-й сходинці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок. "Металіст" же займає 10-ту сходинку з 15 очками.

"Минай" розташувався на 11-му місці з 13-ма балами, а "Кривбас" займає 13-е місце, маючи в своєму активі 12 набраних балів.

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