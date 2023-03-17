Олександр Петраков заговорив наративами російської пропаганди.

Колишній наставник національної збірної України Олександр Петраков, який зараз очолює збірну Вірменії, зробив неоднозначну заяву перед матчем відбору на Євро-2024 проти Туреччини.

Коментуючи майбутній матч своєї команди 65-річний фахівець несподівано заявив, що спорт не повинен стосуватися політики. Даний наратив часто використовує російська пропаганда.

"Я не виступаю за те, щоб майбутня гра була політизована. Всі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

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Пріоритет - це спорт і інтерес до нього. Я не за політику. Всі вони досвідчені гравці, які приїжджають з-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не з власної волі. Всі знають свою історію", - наводить слова Петракова radar.am.

Варто відзначити, що раніше у Петракова була зовсім інша позиція. Так, у вересні минулого року перед одним з матчів збірної України він закликав виключити росіян з усіх міжнародних змагань, а також заявив про свою готовність зі зброєю захищати рідну землю.

Напередодні Петраков викликав в розташування збірної Вірменії кілька футболістів з чемпіонату Росії. Крім того, запрошення до збірної від Петракова отримав гравець з російським громадянством, який раніше грав за молодіжні збірні країни-терориста.

Цей вчинок Петракова викликав хвилю обурення серед українських уболівальників. Зокрема, вчинок колишнього тренера збірної України жорстко розкритикував легендарний екс-футболіст і тренер "Динамо" Йожеф Сабо.

Нагадаємо, Олександр Петраков очолював національну збірну України з серпня 2021 по грудень 2022 року. Після цього 65-річний спеціаліст очолив збірну Вірменії.

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