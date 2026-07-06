Бельгійська федерація футболу оскаржить рішення ФІФА дозволити Балогуну вийти на поле, - AP

В заяві ФІФА йдеться, що бельгійська футбольна федерація "не є стороною у судовому процесі і, отже, не має права оскаржувати це рішення".

На тлі нападів європейських футбольних лідерів на репутацію ФІФА та Чемпіонату світу президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що отримав дзвінок від президента США Дональда Трампа перед тим, як американському нападнику Фоларіну Балогуну було дозволено вийти на поле у матчі проти Бельгії пізніше в понеділок, повідомляє AP.

Видання нагадало, що минулого тижня Балогун отримав червону картку в матчі збірної США проти Боснії та Герцеговини, що призвело до його дискваліфікації на матч проти Бельгії.

В статті стверджується, що після гри з Боснією Трамп зателефонував Інфантіно, щоб домогтися скасування цього рішення, і в неділю ФІФА скасувала дискваліфікацію.

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Це викликало цілий день позапольового скандалу на чемпіонаті світу. Зокрема, бельгійська федерація футболу оскаржила рішення ФІФА не застосовувати дискваліфікацію до Балогуна.

Окрім цього, Європейська футбольна асоціація УЄФА назвала це рішення "незрозумілим" порушенням принципу верховенства права у футболі.

Видання зазначило, що Трамп підтвердив, що дзвонив Інфантіно, і приписав собі заслугу в тому, що ФІФА переглянула рішення про червону картку.

"У цей хаотичний і безпрецедентний день у сучасній історії чемпіонатів світу суддя апеляційної інстанції ФІФА відхилив судовий позов Бельгії менш ніж за вісім годин до початку матчу в Сіетлі, в якому вирішувалося, хто вийде до чвертьфіналу", - йдеться в статті.

В заяві ФІФА йдеться, що бельгійська футбольна федерація "не є стороною у судовому процесі і, отже, не має права оскаржувати це рішення".

Видання поділилося, що залишається незрозумілим, чи зможе Бельгія подати апеляцію до Арбітражного суду зі спорту, що базується у Швейцарії та чи готовий він розглядати термінові справи, пов’язані з чемпіонатом світу, і як скоро це може статися.

Бельгійська федерація заявила, що "повідомила Федерацію футболу США про те, що оскаржує право гравця брати участь у матчі, якщо його ім’я буде вказано у складі команди, поданому арбітром. Це залишає відкритими всі подальші дії".

Як стверджує видання, наслідки епізоду з червоною карткою, яку отримав Балогун за зіткнення з захисником Боснії та Герцеговини під час перемоги США з рахунком 2:0 у 1/16 фіналу минулої середи, привернули увагу до виконавчого контролю Інфантіно над ФІФА та його багаторічних тісних зв’язків із Трампом.

У дописі в соцмережах Інфантіно наголосив, що дисциплінарний комітет ФІФА діяв незалежно і розглядав такі справи, як справа Балогуна, виходячи з "чинних правил та конкретних фактів".

"Під час нашої розмови я пояснив, що триває юридичний процес за участю незалежних судових органів ФІФА і що рішення у цій справі буде ухвалено в належний час компетентними органами", - сказав Інфантіно про свій дзвінок Трампу.

Видання зауважило, що рішення дисциплінарного судді ФІФА, винесене в неділю, дозволило Балогуну зіграти проти Бельгії в 1/8 фіналу, замість того щоб відбувати обов’язкову дискваліфікацію на один матч.

Раніше бельгійська федерація заявила, що ФІФА не надала ключові документи для розгляду її апеляції, а футбольна асоціація Норвегії – яка в суботу зіграє з Англією у чвертьфіналі – зазначила, що відсутність юридичного пояснення з боку ФІФА є "приводом для занепокоєння щодо чесності змагань"

Додається, що швейцарська футбольна асоціація заявила, що "довіра до змагань залежить від чітких правил, які застосовуються послідовно".

ЧС-2026: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній Бразилії після того, як його збірна вилетіла з чемпіонату світу-2026. Примітно, що прощальна гра відбулася на тому ж стадіоні в Іст-Резерфорді (Нью-Джерсі, США), де форвард уперше вийшов у футболці збірної ще 10 серпня 2010 року. Після завершення гри емоції взяли гору, й зірковий форвард розплакався просто на газоні. За свою кар'єру він виступив на чотирьох чемпіонатах світу, де в 15 поєдинках відзначився 9 голами та 4 асистами.

Також ми писали, що 41-річний португальський нападник Кріштіану Роналду бере участь уже у своєму шостому чемпіонаті світу цьогоріч. Примітно, що за цим показником він ділить рекорд з аргентинцем Ліонелем Мессі. Напередодні матчу збірної Португалії проти Іспанії Роналду заявив, що цей чемпіонат світу стане останнім у його кар’єрі.

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