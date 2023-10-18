Олександр Зінченко привітав Мудрика з дебютним голом і підкреслив важливість матчу з Італією.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який грав з капітанською пов'язкою у грі проти Мальти (3:1), підбив підсумки матчу 8-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

26-річний хавбек привітав Михайла Мудрика з дебютним голом за збірну, а також розповів про майбутній поєдинок проти збірної Італії. Олександр зазначив, що цей матч буде "фіналом усього життя" для гравців національної команди.

"Найважливішим для нас було взяти 3 очки. Я дуже радий за Мудрика і за збірну. Це дуже важливий м'яч, він трохи заспокоїв гру. Я йому сказав: "Якщо ти зробиш або спробуєш зробити це в суботу, відірву тобі яйця". Так і сказав. Вибачте за мою французьку.

Ми пам'ятаємо минулий досвід, коли в грі з Казахстаном пропускали на останніх хвилинах і втрачали дуже прості очки. Цей гол заспокоїв команду.

"Домашня" гра проти Італії? Скажу, що де б ми не грали, на стадіонах дуже багато українців. Багато підтримки, хочеться сказати їм велике спасибі.

Ми живемо в непростий час, люди все одно приходять і підтримують. Це мотивує ще більше. Де б ми не грали, впевнений, що українці нас будуть підтримувати. На жаль, ми живемо в найскладніший час, коли Україна стала незалежною. З цією війною, як ми стали одним цілим, українці по всьому світу. Не пам'ятаю, щоб так було. З першого дня повномасштабної війни ми всі об'єдналися і допомагаємо один одному.

Не хочу забігати далеко, але матч з Італією буде фіналом. Фіналом всього нашого життя на цей момент.

Можливо, у нас немає стільки талановитих гравців, як у Бразилії, але одне у нас є, і цього ніколи не віднімеш у нас. Це характер. Це не тільки стосується футболу, а й наших бійців. Завдяки ЗСУ ми можемо грати в найголовнішу нашу гру", - наводить слова Зінченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України зіграла 7 матчів в рамках відбору на ЧЄ-2024 і з 13 очками займає друге місце в турнірній таблиці групи C. Збірна Італії зіграла 6 матчів і з 10 балами йде на третій сходинці. Лідирує в групі Англія - 16 очок.

Відзначимо, що збірна Англії вже гарантувала собі вихід на Євро-2024 з футболу.

За другу путівку збірна України боротиметься з Італією. Все вирішиться в їх очному поєдинку, який відбудеться 20 листопада. Гра пройде в Німеччині на стадіоні "БайАрена" в Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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