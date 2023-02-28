Ліонель Мессі випередив Кіліана Мбаппе всього на 8 балів.

У понеділок, 27 лютого, в Парижі відбулася церемонія FIFA The Best Awards, на якій було оголошено ім'я найкращого футболіста за підсумками 2022 року за версією ФІФА.

Нагорода дісталася нападнику ПСЖ і збірної Аргентини Ліонелю Мессі, який обійшов у голосуванні свого одноклубника Кіліана Мбаппе і форварда "Реала" Каріма Бензема.

Міжнародна федерація футболу опублікувала результати голосування. Як стало відомо, аргентинець всього на вісім балів випередив Мбаппе. У Мессі 52 бали, у Кіліана - 44.

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Підсумки голосування за найкращого футболіста 2022 року за версією ФІФА

Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ) – 52 бали

Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ) – 44

Карім Бензема (Франція, "Реал Мадрид") - 34

Лука Модріч (Хорватія, "Реал Мадрид") – 28

Ерлінг Холанд – (Норвегія, "Манчестер Сіті" / "Боруссія" Дортмунд) - 24

Садіо Мане (Сенегал, "Баварія" / "Ліверпуль") - 19

Хуліан Альварес (Аргентина,"Манчестер Сіті"/ "Рівер Плейт") - 17

Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ) – 15

Неймар (Бразилія, ПСЖ) – 13

Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті") - 10

Додамо, що нагорода "The Best FIFA" вручається з 2016 року.

Ліонель Мессі став третім футболістом, який виграв цей приз два рази. Раніше це вдавалося Кріштіану Роналду в 2016 і 2017 роках, а також Роберту Левандовскі в 2020 і 2021 роках.

У 2018 році нагорода від ФІФА дісталася хавбеку збірної Хорватії Луці Модрічу, а в 2019 - Ліонелю Мессі.

Нагадаємо, минулого року Ліонель Мессі у складі збірної Аргентини став переможцем ЧС-2022 з футболу. Аргентинський нападник також був визнаний найкращим футболістом мундіалю в Катарі.

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