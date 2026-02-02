Президент ФІФА закликав повернути російські команди до міжнародних змагань

Інфантіно запропонував допустити російські клуби до змагань хоча б на рівні юнацьких і молодіжних команд.

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно виступив за повернення російських команд. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Sky Sports.

За словами Інфантіно, російські клуби могли б повернутися до змагань хоча б на рівні юнацьких і молодіжних команд. Він додав, що санкції проти російських футболістів "принесли ще більше розчарування і ненависті".

"Безумовно, ми повинні скасувати цю заборону. Принаймні, на молодіжному рівні. Тому що ця заборона нічого не дала... Можливість для дівчаток і хлопчиків з Росії грати в футбол в інших частинах Європи допомогла б", - сказав президент ФІФА.

Відео дня

Інфантіно вважає, що ФІФА повинна переглянути свої правила і закріпити в статуті положення про те, щоб ніколи не забороняти жодній країні грати в футбол через дії її політичних лідерів.

До чемпіонату РФ збираються додати клуб з окупованого Луганська - що відомо

Раніше Telegram-канал Sport Baza писав, що російський футбольний союз (РФС) збирається включити "луганську "Зірку" до складу учасників другої ліги чемпіонату РФ. Це суперечить вимозі Європейського футбольного союзу (УЄФА).

Зазначалося, що клуб уже подав усі відповідні документи і чекає на атестацію. Ймовірно, базуватися він буде в окупованому Луганську, а домашні матчі проводитимуться на "Новоколор-Арені" в Абрамівці Ростовської області.

Вас також можуть зацікавити новини: