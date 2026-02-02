'Я не згоден з оцінками суддів': українець Богачук прокоментував перемогу над росіянином

Богачук нагадав, що в Україні триває війна, яку розв'язала Росія.

Український боксер Сергій Богачук переміг росіянина Раджаба Бутаєва роздільним рішенням суддів. Під час пресконференції після бою він заявив, що не згоден з оцінками суддів.

Богачук поділився, що він присвятив цю перемогу Україні. Він нагадав, що в нашій країні триває війна, яку розв'язала Росія.

"Перемога для українців. В Україні важка ситуація - холодно, немає світла, йде війна. У мене була екстрамотивація", - сказав українець.

Богачук впевнений, що судді помилилися в підрахунку очок.

"Я не згоден з оцінками суддів, тому що виграв майже всі раунди", - підкреслив боксер.

Раніше стало відомо, що "циганський король" Тайсон Ф'юрі повертається на ринг. Його наступним суперником стане росіянин Арсланбек Махмудов.

Бій відбудеться 11 квітня, а трансляція події стане частиною нового масштабного проєкту Netflix у світі боксу. Це буде перший бій Ф'юрі з моменту оголошення про завершення кар'єри на початку 2025 року, яке послідувало за двома поразками поспіль від колишнього абсолютного чемпіона Олександра Усика.

Крім того, раніше Всесвітня боксерська рада WBC назвала Олександра Усика автором найкращого нокауту 2025 року. Чемпіону WBC, WBA та IBF присудили цю нагороду за удар у поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа.

