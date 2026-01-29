Ф'юрі повернувся заради бою з росіянином: його суперник відразу згадав про війну

Його першим суперником після серії поразок від Олександра Усика стане Арсланбек Махмудов.

Тайсон Ф'юрі повертається на ринг і тепер навіть знає свого наступного суперника. Він битиметься з росіянином Арсланбеком Махмудовим у поєдинку суперважковаговиків. "Циганський король" проведе бій 11 квітня, а трансляція події стане частиною нового масштабного проєкту Netflix у світі боксу.

Це буде перший бій Ф'юрі з моменту оголошення про завершення кар'єри на початку 2025 року, яке послідувало за двома поразками поспіль від колишнього абсолютного чемпіона Олександра Усика, пише The Independent. Поєдинок відбудеться у Великій Британії, точне місце проведення буде оголошено пізніше. Цим боєм завершиться 17-місячна відсутність Ф'юрі на рингу.

"Радий повернутися. Моє серце завжди було і завжди буде в боксі. Хто-небудь, скажіть королю, що туз повернувся", – заявив Ф'юрі.

Росіянин Махмудов, який зараз базується в Канаді, в своєму останньому бою в Шеффілді здобув перемогу над Дейвом Алленом. На даний момент в пасиві росіянина всього дві поразки: від Агіта Кабайела (нині тимчасового чемпіона WBC) і олімпійця Гвідо Віанелло.

Махмудов прокоментував анонс: "Я в захваті від цієї можливості. Я йду, щоб влаштувати війну. Тайсон Ф'юрі був великим чемпіоном. Я буду готовий краще, ніж будь-коли, щоб піти з величезною перемогою".

Підготовка Ф'юрі до поєдинку

В рамках підготовки до бою Ф'юрі тренується в Таїланді. У його таборі проходять спаринги з південноафриканським бійцем Кевіном Лереною, володарем титулу WBC в бриджервейте (вагова категорія між важкою і першою важкою вагою).

Спочатку планувалося, що Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа пізніше в 2026 році, проте "Ей-Джей" призупинив боксерську кар'єру після того, як вижив у страшній автокатастрофі в Нігерії, в якій загинули члени його команди.

Ф'юрі також чітко дав зрозуміти, що має намір стати триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі. І хоча трилогія з Усиком на даному етапі може не викликати великого інтересу у фанатів, альтернативним маршрутом до титулу може стати бій з співвітчизником Фабіо Вордлі, який володіє поясом WBO. Вордлі, чий наступний суперник поки не оголошений, зізнався, що відкритий для бою з Ф'юрі після того, як завоював статус повноцінного чемпіона, здобувши перемогу в бою з Джозефом Паркером.

Раніше УНІАН повідомляв, в якому випадку боксеру вдасться перемогти Усика, на думку менеджера Ф'юрі.

