'Скоро побачимося': відомий боксер відповів на виклик від Тайсона Фʼюрі

Раніше боксер планував провести поєдинок з Ентоні Джошуа.

Володар титулу WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) готовий провести бій з Тайсоном Фʼюрі (34-2-1, 24 КО). Відповідний коментар він залишив під дописом "Циганського барона" в Instagram.

"Як я вже сказав, давайте подивимося, як я виглядатиму в своєму поверненні на ринг, а потім, у 2026 році, це буде хорошим варіантом для мене, щоб спробувати стати триразовим чемпіоном у важкій вазі. На Фабіо Вордлі незабаром чекає важкий бій", – написав Фʼюрі.

Раніше боксер планував провести поєдинок з Ентоні Джошуа. Однак останній не зможе вийти на ринг після трагічної ДТП, що сталася у грудні 2025 року. Тоді загинули двоє його тренерів.

Відео дня

У коментарі під дописом Вордлі відповів на слова Фʼюрі так:

"Бажаю успіхів у поверненні, Циганський королю! Скоро побачимося".

Інші новини боксу

Український боксер Олександр Усик став автором кращого нокауту 2025 року за версією WBC. Це звання він отримав за поєдинок із британцем Даніелем Дюбуа.

Тим часом інсайдер Ден Рафаель розповів, хто може стати наступним суперником Усика. За його словами, українець планує провести бій проти американця Деонтея Вайлдера. Проте наступним суперником українця може стати інший боксер.

Вас також можуть зацікавити новини: