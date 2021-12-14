"Динамо" може підписати лідера "Десни" безкоштовно.

Київське "Динамо" може посилити склад лідером чернігівської "Десни" Андрієм Тотовицьким.

Як повідомляє meta-ratings, прізвище Тотовицького числиться в числі можливих новачків "Динамо" в зимове трансферне вікно, проте останнє слово в цьому питанні повинен сказати головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

Якщо досвідчений румунський фахівець дасть згоду, то футболіст відправиться на збори з киянами в Іспанію в якості вільного агента. 31 грудня контракт Тотовицького з "Десною" закінчується.

Читайте такожПрезидент УАФ анонсував революційну зміну у вітчизняному футболіВарто відзначити, що в сезоні 2009/2010 Тотовицький був у структурі "Динамо", прийшовши з Академії РВУФК, проте наступного літа він перейшов в "Шахтар" і пробув на контракті у "гірників" 10 років.

За цей час атакуючий півзахисник не зумів закріпитися в донецькому клубі, провівши більшість часу в орендах. За "Шахтар" Андрій відіграв лише 7 матчів у рамках чемпіонату України.

Тотовицький здавався в оренди в "Маріуполь", луганську "Зорю" і бельгійський "Кортрейк". У 2020 році посилив чернігівську "Десну".

У поточному сезоні 28-річний хавбек забив 3 голи і віддав 3 передачі в 13 іграх УПЛ.

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Автор: Володимир Медяник