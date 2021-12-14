Футболісти не продовжили співпрацю з клубом.

17 січня чернігівська "Десна" планує вийти з відпустки і почати підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу.

Як повідомляє Meta-ratings, 31 грудня закінчуються контракти з чернігівським клубом у провідних футболістом команди, а саме у Андрія Тотовицького, Пилипа Будківського та Левана Арвеладзе. Лідери "Десни" на даний момент не дали згоди на пролонгацію їхніх договорів, відповідно, є висока ймовірність, що ці гравці шукатимуть собі нові клуби.

Варто також відзначити, що 30 червня 2022 року закінчується термін угод з "Десною" у воротарів Ігоря Литовки, Романа Мисака, захисника Євгена Селіна, півзахисників Андрія Домбровського, Владлена Юрченко і нападника Дениса Безбородька, і клубному керівництву необхідно визначитися, чи залишаться вони влітку в команді, оскільки вже взимку футболісти можуть вести переговори з новими командами і влітку піти безкоштовно.

Головний тренер "Десни" раніше вже повідомляв, що чернігівський клуб втратить кілька футболістів взимку і склад команди на весняну частину сезону сильно зміниться.

Читайте такожДинамо найближчими днями може продати гравця збірної України до іменитого клубу з АПЛ-ЗМІ"Чи сильно зміниться склад навесні? Так, у багатьох завершуються контракти. Команда, звичайно, зміниться. Але поки не можу сказати, наскільки. Чи задоволені першою половиною сезону? Ми повинні були зіграти краще і набрати більше очок. Чого не вистачило - слід спокійно проаналізувати. Можу тільки привітати суперників. Можливо, їм вдалося краще налаштуватися на гру. Будемо сподіватися, що наступного року ми будемо сильнішими", - сказав Рябоконь.

Десна: результати в сезоні

На зимову перерву "Десна" пішла займаючи 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі чернігівського клубу 25 набраних балів за 18 матчів.

У Кубку України "Десна" вилетіла на стадії 1/16 фіналу, поступившись харківському "Металісту" (1:2).

Автор: Володимир Медяник