"Інгулець" здобув першу перемогу за 10 турів чемпіонату України.

Чернігівська "Десна" завітала в гості до "Інгульця" у 18-му турі чемпіонату України з футболу.

Господарі поля відсвяткували перемогу. Для команди з Петрового це перша звитяга з 28 серпня цього року. Відтоді у них було 7 поразок та три нічиї. На зимову перерву "Інгулець" піде в доброму гуморі - у них 13 очок й вони піднялися на 13-у позицію в турнірній таблиці.

"Десна" розташована на сьомому місці - у них 25 очок.

"Інгулець" - "Десна" - 2:1

Голи: Поспєлов, 34, Полегенько, 47 - Дегтярьов, 56

"Інгулець": Шуст, Полегенько, Салем, Поспєлов, Опанасенко, Лупашко, Шишка, І. Коваленко (Смоляков, 83), Запорожець, Козак (Коробенко, 87), Гопей (Бартулович, 79)

"Десна": Мисак, Сафронов, Цимбалюк (Будківський, 46), Селін, Завійський, В. Волошин, Арвеладзе (Картушов, 69), Юрченко, Болбат, Дегтярьов, Безбородько (Шевцов, 75)

Вилучення: Опанасенко, 85 (друга жовта)

Відео огляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

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Автор: Артем Будрін