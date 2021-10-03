Мірча Луческу / фото REUTERS
Фанати "Шахтаря" вивісили банер на адресу головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу під час матчу команд на "Олімпійському" в Києві.
Вболівальники назвали румунського тренера ім'ям апостола, який зрадив Ісуса Христа.
На трибунах з'явився банер з написом латиницею "Луческу - Юда Іскаріот".
Фото опублікував Instagram Профутбол digital.
фото instagram.com/profootballdigital
Нагадаємо, раніше біля "Донбас Арени" в Донецьку залили блакитною фарбою зірку Мірчі Луческу на алеї слави.
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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України-2020, у минулому сезоні вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".