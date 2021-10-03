Вболівальники вивісили банер на адресу румунського тренера.

Фанати "Шахтаря" вивісили банер на адресу головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу під час матчу команд на "Олімпійському" в Києві.

Вболівальники назвали румунського тренера ім'ям апостола, який зрадив Ісуса Христа.

На трибунах з'явився банер з написом латиницею "Луческу - Юда Іскаріот".

Фото опублікував Instagram Профутбол digital.

Нагадаємо, раніше біля "Донбас Арени" в Донецьку залили блакитною фарбою зірку Мірчі Луческу на алеї слави.

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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України-2020, у минулому сезоні вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.

У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".

Автор: Антон Дудар