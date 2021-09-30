Румунський тренер очолює "Динамо" після багатьох років біля керма "Шахтаря".

На алеї слави біля стадіону "Донбас Арена" в Донецьку осквернили зірку, присвячену головному тренеру "Динамо" Київ Мірчі Луческу.

Про це повідомляється на сторінці Типовий Донецьк у Facebook.

Зірку імені Луческу залили блакитною фарбою. Через це насилу можна прочитати напис "Мірча Луческу. Головний тренер".

"Пару днів тому зірка Мірчі на алеї слави біля "Донбас Арени" була повністю залита синьою фарбою (в кольорах "Динамо"), майже приховавши ім'я власника. Акція явно стала відповіддю на недавні слова румуна, який послав всіх, кому не подобається його поведінка, в Донецьк, до зірки. Адже давно відомо, що вболівальники "Шахтаря" не прощають зради, якою став перехід багаторічного тренера клубу в стан головного суперника", - розповів підписник сторінки.

Інші зірки на алеї слави не постраждали.

Відзначимо, що кілька днів тому після поразки в Суперкубку України Луческу проігнорував коридор пошани з гравців "Шахтаря", а потім, коментуючи свій вчинок, сказав:

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"Я в своєму віці вже не проходжу через коридори, які роблять діти. Я невразливий до стріл, які запускають в мене. Хто пускає стріли на мою адресу - може поїхати в Донецьк подивитися алею зірок, музей "Шахтаря".

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.

У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".

Автор: Антон Дудар