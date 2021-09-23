Тренер не став проходити по "коридору" разом з гравцями "Динамо".

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу проігнорував коридор пошани, створений футболістами "Шахтаря" під час церемонії нагородження після матчу за Суперкубок України.

Всі футболісти "Динамо" пройшли через цей коридор перед тим, як отримати свої медалі.

Однак Луческу залишився стояти осторонь, за межами поля. Коли він побачив, що медалі отримали всі футболісти, то пішов відразу до п'єдесталу.

Нагадаємо, що Луческу очолював "Шахтар" з 2004 по 2016 роки.

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"Шахтар" - "Динамо": підсумки матчу за Суперкубок України-2021

"Шахтар" здобув свій 9-й Суперкубок України в історії. На рахунку киян теж 9 перемог у цьому турнірі.

"Шахтар" виграв Суперкубок вперше за чотири роки.

"Гірники" виграли свій 36-й трофей за часи незалежності України. У "Динамо" - 38.

42-річний наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей у тренерській кар'єрі.

Автор: Антон Дудар