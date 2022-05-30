Фанати "Сент-Етьєна" влаштували хаос на стадіоні / скріншот з відео

У неділю, 29 травня, у матчі-відповіді за право участі у французькій Лізі 1 "Сент-Етьєн" приймав "Осер". Гості здобули перемогу (1:1, 5:4 по пенальті).

Рахунок був відкритий у другому таймі. На 51-й хвилині відзначився півзахисник "Осера" Хамза Сахі, йому асистував Матіас Отре. На 76-й хвилині м'яч у відповідь забив хавбек "Сент-Етьєна" Махді Камара, гольовий пас віддав Енцо Крівеллі.

Перший матч також закінчився внічию - 1:1, тому доля місця в Лізі 1 вирішувалася в серії пенальті, в якій успішнішими виявилися футболісти "Осера".

"Сент-Етьєн" - "Осер" - 1:1 (4:5 - пен)

Голи: Камара, 78 - Сахі, 55

Після завершення серії пенальті вболівальники "Сент-Етьєна" вибігли на поле рідного стадіону і почали атакувати своїх футболістів. Розлючені невдачею своїх улюбленців фанати стали закидати фаєрами своїх же гравців, трибуни і поліцейських, які намагалися зупинити це пекло.

На кадрах, знятих з тунелю, видно, що кілька гравців отримують травми в результаті вторгнення на поле.

Крім того, вболівальники атакували VIP-ложу фаєрами і петардами. Втихомирити натовп, що розбушувався, змогла лише поліція. Після чого французькій пожежній службі довелося гасити загоряння, які влаштували фанати, підпалювали сидіння на трибунах.

Відзначимо, що "Сент-Етьєн" вперше за 18 років вилетів з вищого дивізіону чемпіонату Франції. "Осер", у свою чергу, піднявся в еліту вперше з 2012 року. Крім "Сент-Етьєна", в Лігу 2 вилетіли "Метц" і "Бордо".

"Сент-Етьєн": що відомо про клуб

  • "Сент-Етьєн" є рекордсменом за кількістю перемог у чемпіонаті Франції. На його рахунку десять перемог у Лізі 1. 
  • Крім того, "Сент-Етьєн" є одним з найтитулованіших клубів Франції - у команди сумарно 22 титули. Крім десяти чемпіонств, "зелені" також шість разів вигравали Кубок Франції і один раз Кубок французької ліги. Більше титулів тільки у "Марселя" (27) і ПСЖ (43). 
  • За "Сент-Етьєн" виступали такі відомі гравці як Мішель Платіні, Жак Сантіні, Еме Жаке, Патрік Баттістон, Джонні Реп, Роже Мілла, Лоран Блан, Жеремі Жано, Дідьє Зокора, Дімітрі Пайєт, Блез Матюїді, П'єр-Емерік Обамеянг та інші.
  • За підсумками сезону 2021/22 "зелені" зайняли 18-е місце в чемпіонаті Франції. "Осер", у свою чергу, фінішував третім у Лізі 2.