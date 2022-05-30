Вболівальники влаштували справжнє пекло на стадіоні після вильоту "Сент-Етьєна".

У неділю, 29 травня, у матчі-відповіді за право участі у французькій Лізі 1 "Сент-Етьєн" приймав "Осер". Гості здобули перемогу (1:1, 5:4 по пенальті).

Рахунок був відкритий у другому таймі. На 51-й хвилині відзначився півзахисник "Осера" Хамза Сахі, йому асистував Матіас Отре. На 76-й хвилині м'яч у відповідь забив хавбек "Сент-Етьєна" Махді Камара, гольовий пас віддав Енцо Крівеллі.

Перший матч також закінчився внічию - 1:1, тому доля місця в Лізі 1 вирішувалася в серії пенальті, в якій успішнішими виявилися футболісти "Осера".

"Сент-Етьєн" - "Осер" - 1:1 (4:5 - пен)

Голи: Камара, 78 - Сахі, 55

Після завершення серії пенальті вболівальники "Сент-Етьєна" вибігли на поле рідного стадіону і почали атакувати своїх футболістів. Розлючені невдачею своїх улюбленців фанати стали закидати фаєрами своїх же гравців, трибуни і поліцейських, які намагалися зупинити це пекло.

На кадрах, знятих з тунелю, видно, що кілька гравців отримують травми в результаті вторгнення на поле.

Saint Etienne are relegated to Ligue 2… This is carnage. pic.twitter.com/qIwpvJ6zOT — Harry (@ArryLavsTheYids) May 29, 2022

Крім того, вболівальники атакували VIP-ложу фаєрами і петардами. Втихомирити натовп, що розбушувався, змогла лише поліція. Після чого французькій пожежній службі довелося гасити загоряння, які влаштували фанати, підпалювали сидіння на трибунах.

Відзначимо, що "Сент-Етьєн" вперше за 18 років вилетів з вищого дивізіону чемпіонату Франції. "Осер", у свою чергу, піднявся в еліту вперше з 2012 року. Крім "Сент-Етьєна", в Лігу 2 вилетіли "Метц" і "Бордо".

"Сент-Етьєн": що відомо про клуб