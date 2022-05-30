У неділю, 29 травня, у матчі-відповіді за право участі у французькій Лізі 1 "Сент-Етьєн" приймав "Осер". Гості здобули перемогу (1:1, 5:4 по пенальті).
Рахунок був відкритий у другому таймі. На 51-й хвилині відзначився півзахисник "Осера" Хамза Сахі, йому асистував Матіас Отре. На 76-й хвилині м'яч у відповідь забив хавбек "Сент-Етьєна" Махді Камара, гольовий пас віддав Енцо Крівеллі.
Перший матч також закінчився внічию - 1:1, тому доля місця в Лізі 1 вирішувалася в серії пенальті, в якій успішнішими виявилися футболісти "Осера".
"Сент-Етьєн" - "Осер" - 1:1 (4:5 - пен)
Голи: Камара, 78 - Сахі, 55
Після завершення серії пенальті вболівальники "Сент-Етьєна" вибігли на поле рідного стадіону і почали атакувати своїх футболістів. Розлючені невдачею своїх улюбленців фанати стали закидати фаєрами своїх же гравців, трибуни і поліцейських, які намагалися зупинити це пекло.
— 𝙄𝙣𝙛𝙞𝙣𝙞𝙩𝙮 🇫🇷🏴🇧🇮🇷🇼 (@SRFC_Infinity35) May 29, 2022
На кадрах, знятих з тунелю, видно, що кілька гравців отримують травми в результаті вторгнення на поле.
Saint Etienne are relegated to Ligue 2… This is carnage. pic.twitter.com/qIwpvJ6zOT— Harry (@ArryLavsTheYids) May 29, 2022
Крім того, вболівальники атакували VIP-ложу фаєрами і петардами. Втихомирити натовп, що розбушувався, змогла лише поліція. Після чого французькій пожежній службі довелося гасити загоряння, які влаштували фанати, підпалювали сидіння на трибунах.
Відзначимо, що "Сент-Етьєн" вперше за 18 років вилетів з вищого дивізіону чемпіонату Франції. "Осер", у свою чергу, піднявся в еліту вперше з 2012 року. Крім "Сент-Етьєна", в Лігу 2 вилетіли "Метц" і "Бордо".
"Сент-Етьєн": що відомо про клуб
- "Сент-Етьєн" є рекордсменом за кількістю перемог у чемпіонаті Франції. На його рахунку десять перемог у Лізі 1.
- Крім того, "Сент-Етьєн" є одним з найтитулованіших клубів Франції - у команди сумарно 22 титули. Крім десяти чемпіонств, "зелені" також шість разів вигравали Кубок Франції і один раз Кубок французької ліги. Більше титулів тільки у "Марселя" (27) і ПСЖ (43).
- За "Сент-Етьєн" виступали такі відомі гравці як Мішель Платіні, Жак Сантіні, Еме Жаке, Патрік Баттістон, Джонні Реп, Роже Мілла, Лоран Блан, Жеремі Жано, Дідьє Зокора, Дімітрі Пайєт, Блез Матюїді, П'єр-Емерік Обамеянг та інші.
- За підсумками сезону 2021/22 "зелені" зайняли 18-е місце в чемпіонаті Франції. "Осер", у свою чергу, фінішував третім у Лізі 2.