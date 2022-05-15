Ліонель Мессі оформив свій перший дубль у футболці ПСЖ.

У суботу, 14 травня, в рамках 37-го туру французької Ліги 1 "Монпельє" на стадіоні "Стад де ла Моссон" приймав ПСЖ. Сильнішими виявилися гості - вони здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Рахунок у матчі через 6 хвилин після стартового свистка відкрив Ліонель Мессі - йому асистував Кіліан Мбаппе. На 20-й хвилині аргентинець оформив дубль - передачу на гол знову віддав Мбаппе. На 26-й хвилині Анхель Ді Марія відправив м'яч у сітку воріт суперника, а в другому таймі Мбаппе реалізував пенальті.

Монпельє - ПСЖ - 0:4

Голи: Мессі, 6, 20, Ді Марія, 26, Мбаппе, 60 (пен.)

"Монпельє": Берто, Сукі (Самбія, 76), Коцца, Тулер (Джоаккіні, 53), Естев, Рістіч, Молле, Делайє (Ойонго, 73), Феррі, Шотар, Мавідіді (Жермен, 53)

ПСЖ: Доннарумма, Керер, Рамос, Маркіньос, Бернат (Мендеш, 85), Вейналдум, Еррера (Мішю, 68), Верратті, Ді Марія (Гассама, 89), Мессі, Мбаппе

Попередження: Еррера, 34, Суке, 41, Сімонс, 70, Мбаппе, 85, Феррі, 88, Маркіньос, 90

Огляд матчу:

Досягнення Кіліана Мбаппе

Дві гольові передачі і гол у грі з "Монпельє" дозволили Кіліану Мбаппе перевершити досягнення легендарного співвітчизника - Тьєррі Анрі.

Мбаппе взяв участь у 70 забитих м'ячах цього сезону в клубі і збірній. Це найкращий результат серед французьких гравців у XXI столітті. Він перевершив результат Тьєррі Анрі в сезоні-2002/2003 (68).

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