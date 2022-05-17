Підопічні Олександра Петракова зіграють другий матч в рамках підготовки до Шотландії.

У вівторок, 17 травня, збірна України з футболу зіграє товариський матч в Італії. На муніципальному стадіоні "Карло Кастелані" підопічні Олександра Петракова поміряються силами з "Емполі", який займає в італійській Серії А 14-е місце.

Збірна України успішно зіграла перший поєдинок в рамках підготовки до ігор плей-офф відбору на ЧС-2022, обігравши добротний німецький колектив "Боруссія" Менхенгладбах. Гра з німцями показала, що Україна, незважаючи на всі труднощі, все ще не розучилася грати у футбол. Однак, для того, щоб успішно зіграти проти Шотландії та Уельсу, команді Петракова потрібно більше ігрової практики.

Поєдинок проти "Емполі" - це саме про це. Так, "Емполі" не самий розпіарений суперник, як та ж "Боруссія" Менхенгладбах, але інших знайти зараз складно. Проте, недооцінювати "синіх" теж не варто. У "Емполі" репутація міцного колективу в іграх проти фаворитів. Вони двічі обігравали "Наполі", перемагали "Ювентус" і грали внічию з "Лаціо" і "Ромою". Україні буде непросто розкусити команду Ауреліо Андреацоллі.

Відзначимо, що через травму табір нашої збірної покинув Олексій Гуцуляк з "Дніпра-1". У той же час після одужання до тренувань у загальній групі приступили динамівець Віктор Циганков і форвард "Дніпра-1" Артем Довбик.

Крім того, першим з легіонерів до розташування національної команди прибув новоспечений бронзовий призер чемпіонату Португалії у складі "Бенфіки" форвард Роман Яремчук.

Емполі - Україна: де дивитися матч

У прямій трансляції матч "Емполі" проти збірної України на території нашої країни покажуть телеканали "Футбол 1" і "Індіго TV". Також прямий ефір з Італії буде доступний на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ). Поєдинок розпочнеться о 21:30 за Києвом.

Емполі - Україна: прогноз букмекерів на матч

Фаворитом даного протистояння є збірна України.

На перемогу "синьо-жовтих" пропонують коефіцієнт 1.60. Нічию оцінили в 4.60, а перемогу "Емполі" в 4.70.

Букмекери вважають, що підопічним Петракова як мінімум двічі вдасться вразити ворота суперника: індивідуальний тотал більше 1.5 м'яча на Україну йде за 1.47, а тотал менше 1.5 м'яча - за 2.55. У той же час, на те, що "Емполі" зможе забити українцям - коефіцієнт 1.37. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1.53.

Додамо, що гімн України перед матчем Емполі - Україна наживо виконуватиме заслужена артистка України Наталія Карпа.

Збірна України: офіційні ігри в червні

1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.

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