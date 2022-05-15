Футболісти національної команди дуже переживали за своїх співвітчизників.

У ніч на 15 травня група Kalush Orchestra з піснею Stefania стала переможцем Євробачення-2022. Вболівали за колектив з України і футболісти нашої національної збірної.

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, на якому футболісти разом чекають підсумків конкурсу, а після їх оголошення не стримують емоцій, аплодуючи і вигукуючи на радощах.

Дивилися Євробачення гравці збірної України в наступному складі: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Матвієнко, Роман Яремчук, Денис Попов та Андрій П'ятов.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко також прокоментував перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

"Я неймовірно пишаюся своєю прекрасною, безмежно сильною Україною! Дякуємо Kalush Orchestra за Перемогу, ви донесли важливе послання всьому світу, що Україна – країна мужніх і вільних людей! Ще багато Великих Перемог попереду! Слава Україні!",- написав у своєму Instagram Шевченка.

Додамо, що український гурт Kalush Orchestra набрав сумарно 631 бал. З них 439 - голоси глядачів, і 192 - бали від Національного Журі різних країн.

Цього року Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" проходив у Турині, Італія. Конкурс тут пройшов завдяки перемозі рок-групи Maneskin в 2021 році. А вже у 2023 році конкурс має відбутися в Україні, адже саме український гурт Kalush Orchestra посів перше місце у музичній першості.

Що відомо про групу Kalush Orchestra

Це український реп-гурт, заснований у 2019 році. До групи входять Олег Псюк - засновник і соліст, Ігор Діденчук - мультиінструменталіст і МС Кіліммен. Гурт був названий на честь Калуша, рідного міста Олега Псюка.

12 лютого 2022 року Kalush Orchestra змагалися за право представляти Україну на Євробаченні 2022 з піснею Stefania. У фіналі нацвідбору група посіла друге місце з 14 балами (6 від журі і 8 від глядачів), проте переможниця відбору Аліна Паш відмовилася від участі в конкурсі. 22 лютого 2022 року було офіційно підтверджено участь Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

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