Екс-нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський був госпіталізований і знаходиться в лікарні у важкому стані.
Про це у своєму Instagram повідомив друг знаменитого нападника і колишній партнер по команді Олександр Алієв. Він також зазначив, що лікування Мілевського оплатив президент "Динамо" Ігор Суркіс.
"Всім привіт. Хочу прояснити ситуацію по Артему Мілевському. Слава богу, вдалося його покласти в лікарню. Він вже протягом 5 днів там. Стан, звичайно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються.
Хочу висловити велику подяку київському "Динамо" і, звичайно, Ігорю Михайловичу Суркісу. Всі витрати він взяв на себе. Яка буде ситуація - я буду вам повідомляти. Я до нього їжджу і відвідую його в лікарні постійно", - сказав Алієв.
Більше подробиць про стан екс-форварда "Динамо" на даний момент немає.
Раніше колишній нападник "Дніпра" і "Шахтаря" Євген Селезньов повідомляв, що Артем Мілевський перебуває у важкому стані, проте від допомоги відмовляється.
"Артем трохи звернув з дороги, і всі повинні зібратися, щоб допомогти йому. Багато хто говорить, що він дорослий хлопець і сам повинен вирішувати свої проблеми, але друзі пізнаються не тоді, коли добре, а у важкі хвилини. Для мене немає різниці: є у нього гроші чи ні, Артем мій хороший друг і я завжди буду йому допомагати.
Тут потрібно його бажання. Допомогти Артему хочу не тільки я. Ми з хлопцями повинні були відвезти його в лікарню, але він не бере трубку. Що я можу зробити в цій ситуації?", - розповів Селезньов у коментарі Спорт-Експрес Україна.
Додамо, що Артем Мілевський востаннє з'являвся на публіці під час поєдинку збірної України у кваліфікації Євро-2024. Форвард шокував своїм зовнішнім виглядом.
Нагадаємо, Артем Мілевський восени 2021 року оголосив про завершення кар'єри. Більшу частину своєї кар'єри нападник провів у київському "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти). Також він виступав за "Динамо-Брест", "Хайдук", "Спліт", "Газіантепспор", "Минай" та інші команди.
У складі національної збірної України Мілевський зіграв 50 матчів, забив 8 голів і віддав 4 гольові передачі.
Уболівальникам Артем Мілевський запам'ятався не тільки своєю яскравою грою, але також і різними витівками за межами поля, зокрема небайдужістю до нічних клубів і спиртного.