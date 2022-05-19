Артем Мілевський зізнався, що не готовий стріляти в людей.

Екс-футболіст київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський розповів, що його колишній партнер по команді і друг Олександр Алієв кликав його в тероборону.

В інтерв'ю програмі "Денисов Time" Мілевський зізнався, що не готовий брати в руки зброю і стріляти в російських окупантів.

"Так, Саша Алієв кликав мене в тероборону. Але я не можу стріляти в людей. Хто б вони не були. Ізраїль там, не знаю, Росія.

Вони, звичайно, кінчені. Те, що вони наробили... Я не буду ні в кого стріляти. У Сані свій вибір, свій шлях. Я допомагаю по-іншому.

То розвантажуємо що-небудь, то кефір, хліб комусь принесемо на охорону. Хто чим. У кожного свій вибір. І кожен допомагає по-своєму. Так, може, Саша був ображений. Але ми все одно разом, ми живі", - сказав Мілевський.

Раніше українська співачка і модель Даша Астаф'єва звинувачувала Артема Мілевського у тому, що під час її волонтерської роботи в ресторані колишній футболіст приходив і нахабно просив їжу. Мілевський відреагував на звинувачення Астаф'євої, заявивши, що співачка просто вирішила хайпанути на його імені.

Артем Мілевський: чим відомий

Форвард найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50 матчів, 8 голів і 4 асисти).

Мілевський запам'ятався вболівальникам не тільки своєю грою, але також і різними витівками за межами поля, зокрема небайдужістю до нічних клубів і спиртного.

37-річний Мілевський восени 2021 року оголосив про завершення кар'єри і навіть анонсував прощальний матч.

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