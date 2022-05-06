Екс-футболіст з друзями хотів безкоштовно обідати за кошт волонтерів.

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва розповіла, що під час її волонтерської роботи в ресторані колишній футболіст "Динамо" й збірної України Артем Мілевський приходив нахабно просити їжу.

Про це зірка шоубізу розказала під час інтерв'ю Володимиру Петрову.

– Бл#, п####ц. Він залишився в Києві, але з ним сталася сутичка, коли він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав: "Знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити? Ці гроші ми витрачаємо на закупівлю продуктів".

Тобто він забрав у дітей з "Охматдиту" або у військових цих шість порцій і вимагає: "Видайте мені суп!". Я вже не стрималася, вийшла й кажу: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати собі і своїм друзям суп, з якими ти відпочивав вночі". І він перестав ходити (до ресторану – прим.).

– Тиждень годували Мілевського супом...

– Мені дуже соромно за таких людей, які не можуть дати раду собі та своїм друзям. При тому, що багато людей, які не можуть воювати, йдуть і захищають нас... Вони, розумієш... Там по перегару чути, наскільки людині не до війни, – сказала Астаф’єва.

Мілевський уже відреагував на слова співачки.

"Так, бл*, з калашом прийшов й вимагав суп. Блін, навіть не хочу про це говорити", - написав Артем в Інстаграм.

37-річний Мілевський восени 2021 року оголосив про завершення кар'єри.

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