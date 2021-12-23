Колишній нападник збірної України Артем Мілевський підтвердив, що може повернутися в "Динамо" в новій ролі.
На своєму YouTube-каналі Мілевський заявив, що хотів би попрацювати в "Динамо".
"Мені дуже хочеться. Але до цього треба прийти і бути готовим. Мені подобається, що останнім часом ми з Ігорем Суркісом листуємося, можемо зателефонувати і без мату, як раніше. Мені подобається це дуже", - сказав колишній нападник.
Мілевський підкреслив, що бачить себе не в ролі тренера:
"Сподіваюся, настане час, коли я прийду до нього і, думаю, ми разом вирішимо, чим я можу допомогти київському "Динамо". Не просто так там сидіти... Тренерську ліцензію поки не хочу".
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Артем Мілевський: завершення кар'єри
- Найкращі роки кар'єри Мілевський провів у "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти). З киянами "Динамо" форвард тричі став чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України, а також три рази - Суперкубок. За збірну України він зіграв 50 матчів, забив 8 голів і зробив 4 асисти.
- Останнім клубом Мілевського став "Минай", за який він виступав у минулому сезоні.
- 23 вересня екс-нападник збірної України оголосив про завершення кар'єри.
- Мілевський анонсував прощальний матч, який може відбутися навесні.