Нападник поки не знає, яку саме посаду міг би зайняти в клубі.

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський підтвердив, що може повернутися в "Динамо" в новій ролі.

На своєму YouTube-каналі Мілевський заявив, що хотів би попрацювати в "Динамо".

"Мені дуже хочеться. Але до цього треба прийти і бути готовим. Мені подобається, що останнім часом ми з Ігорем Суркісом листуємося, можемо зателефонувати і без мату, як раніше. Мені подобається це дуже", - сказав колишній нападник.

Мілевський підкреслив, що бачить себе не в ролі тренера:

"Сподіваюся, настане час, коли я прийду до нього і, думаю, ми разом вирішимо, чим я можу допомогти київському "Динамо". Не просто так там сидіти... Тренерську ліцензію поки не хочу".

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