Ігор Суркіс обговорить з колишнім форвардом "Динамо" можливе повернення в клуб.

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський напередодні урочисто попрощався з фанатами київського клубу і оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Однак, на цьому зв'язок іменитого форварда з "біло-синіми" не обривається. За інформацією Meta-ratings.com.ua, президент "Динамо" Ігор Суркіс найближчими днями має намір зустрітися з Мілевським і цілком ймовірно, легендарному екс-футболісту столичного клубу буде запропонована робота в структурі чемпіонів країни.

Читайте такожСкандальний футболіст Селезньов "наїхав" на гравця Динамо та збірної УкраїниЯким саме напрямком зможе займатися в "Динамо" Мілевський, стане відомо за підсумками зустрічі футболіста з президентом клубу.

Нагадаємо, останнім клубом Артема Мілевського був ФК "Минай". У складі закарпатського клубу форвард провів 10 матчів у минулому сезоні, результативними діями не відзначався.

Артем Мілевський: кар'єра і досягнення

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50 матчів, 8 голів і 4 асисти).

За кордоном Мілевський виступав за "Газіантепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо-Брест".

З київським "Динамо" форвард тричі став чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України, а також три рази - Суперкубок. З "Динамо-Брест" Мілевський став чемпіоном Білорусі в 2019 році, володарем Кубка Білорусі-2018 і тричі володарем Суперкубка країни. Зі збірною України він дійшов до чвертьфіналу ЧС-2006.

Мілевський запам'ятався вболівальникам не тільки своєю грою, але також і різними ситуаціями за межами поля.

Автор: Володимир Медяник