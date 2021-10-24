Артем Мілевський нещодавно оголосив про завершення кар'єри.

Екс-нападник "Динамо" і збірної України Артем Мілевський, який у вересні завершив кар'єру, попрощався з київськими вболівальниками на НСК "Олімпійський".

У перерві матчу УПЛ між "Динамо" і "Дніпром-1" Мілевський вийшов на поле і спершу забив свій останній гол, після чого зробив коло пошани. Він подякував уболівальникам за підтримку - давав фанатам "п'ять", тиснув руки, фотографувався і роздавав автографи.

При цьому екс-нападник не зміг стримати сльози.

Відзначимо, що в цей момент на стадіоні включили пісню "Віват, король!" Тамари Гвердцителі, яка була присвячена завершенню кар'єри Олега Блохіна.

"Сліз вже було неміряно. Улюблений стадіон. Коли йдеш з футболу - це трошки інші моменти. Всім спасибі", - сказав Мілевський.

Відео опублікував YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.

Артем Мілевський: кар'єра і досягнення

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50 матчів, 8 голів і 4 асисти).

За кордоном Мілевський виступав за "Газіантепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо-Брест".

У грудні 2020-го Мілевський повернувся в Україну, підписавши контракт з "Минаєм". Цей клуб став останнім у його кар'єрі.

З київським "Динамо" форвард тричі став чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України, а також три рази - Суперкубок. З "Динамо-Брест" Мілевський став чемпіоном Білорусі в 2019 році, володарем Кубка Білорусі-2018 і тричі володарем Суперкубка країни. Зі збірною України він дійшов до чвертьфіналу ЧС-2006.

Мілевський запам'ятався вболівальникам не тільки своєю грою, але також і різними ситуаціями за межами поля.

Автор: Антон Дудар