Колишній нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський завершив ігрову кар'єру.

Про це Мілевський повідомив на своєму YouTube-каналі.

Він записав відеозвернення зі стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

"Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго від цього йшов. Були варіанти, були пропозиції, але я сказав собі: "Досить", - зазначив Мілевський.

На відео футболіст також вирішив написати листа собі 15-річному.

Мілевський покинув "Динамо" через сварку з Блохіним. У 2012 році нападник був переведений до дублюючого складу, а у 2013 році пішов з київського клубу.

Пізніше тренер пояснював своє рішення словами: "Я п'яних тренувати не вмію". За словами Блохіна, Мілевський приходив на тренування п'яним. При цьому Блохін заперечував, що рішення про переведення гравця в дубль було якось пов'язано з тим, що Мілевський з'явився на представлення тренера в "Динамо" в халаті.