Для колишнього футболіста ситуація видається такою, ніби Астаф'єва хоче на ньому хайпанути.

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський звернувся до зірки шоубізнесу Дар'ї Астаф'євої, яка волонтерить у ресторані, і розповіла, що екс-футболіст нахабно з друзями вимагав суп.

В Instagram Артем опублікував відеоролик, де він розвантажує гуманітарну допомогу.

"Україна (прим. - емоджі "сила"). Дашка-картопля, якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо історію реальніше. P.S. плаття - топ. 6 супів... "Вимагав", це топчик", – написав біля відео Мілевський.

Артем згадав у дописі й про плаття моделі, в якому вона сиділа на інтерв'ю у Володимира Петрова.

Артем Мілевський: чим відомий