Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський звернувся до зірки шоубізнесу Дар'ї Астаф'євої, яка волонтерить у ресторані, і розповіла, що екс-футболіст нахабно з друзями вимагав суп.
В Instagram Артем опублікував відеоролик, де він розвантажує гуманітарну допомогу.
"Україна (прим. - емоджі "сила"). Дашка-картопля, якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо історію реальніше. P.S. плаття - топ. 6 супів... "Вимагав", це топчик", – написав біля відео Мілевський.
Артем згадав у дописі й про плаття моделі, в якому вона сиділа на інтерв'ю у Володимира Петрова.
Артем Мілевський: чим відомий
- Форвард найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50 матчів, 8 голів і 4 асисти).
Мілевський запам'ятався вболівальникам не тільки своєю грою, але також і різними витівками за межами поля, зокрема небайдужістю до нічних клубів та спиртного.
37-річний Мілевський восени 2021 року оголосив про завершення кар'єри й навіть анонсував прощальний матч.