Прощальний матч Євгена Селезньова відбудеться 6 червня в Ужгороді.

Колишній нападник "Дніпра" і збірної України Євген Селезньов оголосив про завершення спортивної кар'єри і планує зіграти прощальний поєдинок.

37-річний футболіст повідомив, що запросив взяти участь у своєму прощальному матчі легенду українського футболу Андрія Шевченка, проте колишній гравець "Мілана" і володар "Золотого м'яча" відхилив цю пропозицію.

"Я спілкувався з Андрієм Миколайовичем Шевченком, він зараз в Україні, але скоро їде. Я його запросив на свій прощальний матч і він взяв час для роздумів. Ми повторно поспілкувалися, у нього не виходить приїхати, але він передає привіти. У моєму прощальному матчі гратимуть ті люди, з якими я проходив певний етап своєї кар'єри.

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Головна мета прощального матчу - зібрати багато грошей. Я досягну цієї мети. Я не продаю квитки, вхід буде вільний. Приходьте і підтримайте. Я зібрав не стовідсотковий склад. Зінченко, Мудрик, Малиновський, Шевченко, Усик не зможуть приїхати. Чекаю ще рішення Сергія Станіславовича Реброва. Я його дуже поважаю. Він легенда, як і Максим Шацьких. Я буду вдячний, якщо вони приїдуть", - розповів Селезньов в коментарі "Футбол 2.0".

Додамо, що прощальний матч Євгена Селезньова відбудеться 6 червня в Ужгороді. Участь у поєдинку візьмуть Даріо Срна, Андрій Ярмоленко, Ярослав Ракицький, Олександр Алієв, Артем Мілевський, Руслан Ротань, Олександр Хацкевич, Мирон Маркевич, Артем Довбик та інші зірки українського футболу.

Євгенія Селезньов за свою кар'єру зіграв 257 матчів і забив 117 голів в УПЛ. В Україні форвард захищав кольори "Шахтаря", київського "Арсеналу", "Дніпра", "Колоса" і "Миная". Також нападник виступав і за кордоном, зокрема, в іспанській Малазі та інших клубах.

У складі збірної України Селезньов зіграв 57 матчів і забив 11 голів.

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