Євген Селезньов жорстко висловився про росіян і агресію проти України.

Нападник "Миная" і колишній гравець збірної України Євген Селезньов висловився про росіян і агресію з боку РФ.

Футболіст виступив проти військової агресії РФ щодо України і розповів, що йому погрожують розстрілом у разі приїзду в рідну Макіївку.

"Я не розумію, що буде далі. Там ні серця, ні мізків немає. Якісь промиті, дурні. Потрапляє в будинок, ви що, ***улися головою? Що ти робиш? Куди ви стріляєте? У тебе з головою не все добре. Яка операція? Ти що, хірург? Хто тебе питав? Який я фашист? Я в Макіївці народився, у мене прадід герой Радянського Союзу. Чи потрібно мене рятувати від самого себе? Та ти пішов в дупу.

Я не можу приїхати до батька, бабусі і дідуся на могилу, тому що мені сказали, що мене там розстріляють", - сказав Селезньов в інтерв'ю програмі "Денисов Time. Війна".

Крім того, Євген Селезньов розповів про плани на своє майбутнє.

"Ми розмовляли з Богдановичем (тренер "Миная" - прим.). Він дуже хоче (продовжити контракт - прим.). По-перше, я повинен себе привести в порядок. Але я вже привів. Спочатку я думав, закінчувати чи ні, але я ще не награвся.

Я бачу, як молоді гравці тягнуться до мене. Я розумію, що їм треба щось передати. Півроку - і все, що у мене є, Я залишу їм. Як далі вони будуть грати - це їх питання. Але я хочу показати, як треба працювати, як тяжко б не було на заміні або в основі. І як треба робити свою справу. Я вважаю, що я це зможу. Я покажу своєю працею, що треба робити.

Якщо у мене буде стимул, якщо є куди прагнути, працювати, щоб отримувати задоволення, то 2 роки я зможу робити те, що я можу робити", - резюмував Селезньов.

Раніше УНІАН повідомляв, що Євген Селезньов висловився щодо вторгнення Росії в Україну і зізнався, що вважає помилкою свій перехід в російську "Кубань" в 2016 році.

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