Денис Попов висловився про конфлікт Селезньова і Сеньківа.

Центральний захисник київського "Динамо" Денис Попов поділився своєю думкою про конфлікт між нападаючим "Миная" Євгеном Селезньовим і журналістом Андрієм Сеньківим.

Футболіст "біло-синіх" вважає конфлікт Селезньова і Сеньківа провокацією з боку журналіста, а з'ясовувати стосунки можна було без дзвінків.

"Як я зрозумів, це провокація. Людина з-під тишка, по-щурячому записується. Що він хотів добиться? Кому краще він зробив?

Будь Селя трохи розумнішим, він би знайшов його сам і дав трохи "прикурити", а дзвінок явно був зайвим.

У "Динамо" Сидорчук на правах капітана піхає. Він досвідчений гравець, бачить трохи по-іншому. Були моменти, коли на нього злився. Ніяких образ не було. У Селі теж такі повноваження є, найдосвідченіший гравець. Щось молодий неправильно зробив - напіхав", - сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING.

Читайте також"Він сам собі напаскудив": легенда Динамо висловився про роботу Шевченка в ДженоаДенис Попов також зізнався, що був у схожій ситуації і навчився не звертати увагу на критику.

"У мене були такі ситуації. Розповідати немає сенсу. Слава богу, що розумні люди направили. За что? За лукавість, коли в обличчя тобі посміхаються, а за спиною пилососять. У той момент розірвати хотілося, але потім остигаєш і думаєш: хто ти такий? Сидиш тільки розмовляєш, інсайди - ось і вся робота. А ти грав у футбол взагалі в житті своїй? Ти проходив взагалі-то, щоб сидіти і розповідати, який футболіст, що і як. Це ненормально.

Можна критикувати у справі - немає питань, але давати оцінки від балди - вже не те", - додав Попов.

Нагадаємо, Селезньов у телефонних розмовах погрожував Сеньківу фізичною розправою після того, як журналіст розповів про дисциплінарні порушення нападника в "Мінаї".

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