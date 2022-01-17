Центральний захисник київського "Динамо" Денис Попов поділився своєю думкою про конфлікт між нападаючим "Миная" Євгеном Селезньовим і журналістом Андрієм Сеньківим.
Футболіст "біло-синіх" вважає конфлікт Селезньова і Сеньківа провокацією з боку журналіста, а з'ясовувати стосунки можна було без дзвінків.
"Як я зрозумів, це провокація. Людина з-під тишка, по-щурячому записується. Що він хотів добиться? Кому краще він зробив?
Будь Селя трохи розумнішим, він би знайшов його сам і дав трохи "прикурити", а дзвінок явно був зайвим.
У "Динамо" Сидорчук на правах капітана піхає. Він досвідчений гравець, бачить трохи по-іншому. Були моменти, коли на нього злився. Ніяких образ не було. У Селі теж такі повноваження є, найдосвідченіший гравець. Щось молодий неправильно зробив - напіхав", - сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING.
Читайте також"Він сам собі напаскудив": легенда Динамо висловився про роботу Шевченка в ДженоаДенис Попов також зізнався, що був у схожій ситуації і навчився не звертати увагу на критику.
"У мене були такі ситуації. Розповідати немає сенсу. Слава богу, що розумні люди направили. За что? За лукавість, коли в обличчя тобі посміхаються, а за спиною пилососять. У той момент розірвати хотілося, але потім остигаєш і думаєш: хто ти такий? Сидиш тільки розмовляєш, інсайди - ось і вся робота. А ти грав у футбол взагалі в житті своїй? Ти проходив взагалі-то, щоб сидіти і розповідати, який футболіст, що і як. Це ненормально.
Можна критикувати у справі - немає питань, але давати оцінки від балди - вже не те", - додав Попов.
Нагадаємо, Селезньов у телефонних розмовах погрожував Сеньківу фізичною розправою після того, як журналіст розповів про дисциплінарні порушення нападника в "Мінаї".
Читайте такожВідомий український фахівець ставши тренером аутсайдера УПЛЄвген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну
- Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 117 голів у чемпіонатах України.
- Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив вболівальників через своє прізвисько "годувальник".
- Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".
- У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам, які були на трибунах, а також конфліктував з динамівцем Олександром Караваєвим.