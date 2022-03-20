Колишній нападник збірної України Євген Селезньов прокоментував події війни.

Форвард "Миная" Євген Селезньов висловився щодо вторгнення Росії в Україну.

Скандальний футболіст дав інтерв'ю для FanDay.

- ФК "Минай" евакуював легіонерів?

- Чесно, не знаю. По-моєму, поїхали, але точно сказати не можу. Після початку війни я був у клубі один раз. Там всі зайняті допомогою біженцям і воїнам України.

Кожен повинен допомагати своїй країні по максимуму. Футбол зараз відійшов на інший план. Ми всі думаємо про те, щоб в моїй країні не було пі####сів, які диктують як нам жити.

Даю слово, що я не побіжу як щур і не покину Україну під час війни. Знаю, що багато чоловіків українці платять гроші, щоб покинути країну.

Це боягузи і дешеві люди. Я не кажу, що боєць, але в такій ситуації я ніколи не зможу виїхати. Я люблю свою країну і у мене є свої принципи.

- Ви зараз тренуєтеся?

- Звичайно. Тренуюся з хлопцями з "Миная", хто залишився в Ужгороді. Завжди на зв'язку з Богдановичем (Володимиром Шараном - прим.).

- Як зберегти футбол в Україні в цей непростий час?

- Спочатку потрібно зберегти країну.

- Чи реально дограти нинішній чемпіонат, можливо, у Львові, Ужгороді?

- Я вважаю, що його потрібно дограти. На зло цим пі####сам, які зайшли в нашу країну. Якщо ми дограємо, то покажемо їм, - ви прийшли сюди чорти, а ми ще в футбол граємо.

- Ваша сім'я зараз у безпеці?

- Син і собака знаходяться зі мною. Коли я прилетів зі зборів в Туреччині, в цей же день до мене приїхав син. Я думав, він відвідає матч "Миная" і поїде, а виявилося, що я вчасно його забрав. Почалася війна.

- Що говорить керівництво "Миная"?

- Зараз взагалі не до футболу, думаю про одне - як допомогти людям. Я хотів піти в територіальну оборону, говорив синові: "Руся, ти їдь в Європу, а я поїду в Київ". Але він не відпустив, сказав: "тато, будь ласка, не залишай мене одного". Зараз я допомагаю приїжджим з Києва житлом.

- Виходить, займаєтеся волонтерством?

- Я не люблю слово "волонтер". Для мене це трохи інше. Волонтерство - це правильно, але я трошки по-іншому до цього ставлюся. Хочу сказати, що ніколи в житті не поїду з України під час війни! Це мій край, мій регіон, моя батьківщина, моя ненька.

- У Вас був період виступів у Росії. Після початку війни ви спілкувалися з росіянами, що вони говорять?

- Це була моя велика помилка, що я працював в Росії. Єб*ть окупантів в рот! Для мене є різниця між росіянами і тими, хто напав. Не всі в Росії це підтримують. Тут справа не в тому чи росіянин ти. Ти або людина і мислиш правильно, чи ні.

Спілкувався з деякими росіянами, вони не розуміють, що у нас відбувається і не вірять в це. Кажуть, що прийшли нас захищати і в усьому винна Америка. Кого ви бл*ть захищаєте і від кого? Ви бомбите наші будинки! Я не просив, щоб мене захищали. Ви що з розуму там зійшли, тут люди гинуть. Вони кажуть, що у нас фашисти. Який я фашист? У мене прадід три рази в танку горів, орденоносець. Він що фашист? Я до фашизму ставлюся дуже негативно, але які ми фашисти? Що у них в головах?

Я не розумію, коли вони кажуть, що ми брати, а потім йдуть нас вбивати. Хрінові ви "брати"! Якщо ви нас називаєте братами, то знайте - брат брата не вбиває. Зараз мене цікавить тільки одне, - коли звідси підуть ці тварини. Тут їм не зоопарк, а Україна.

- Під*раси.

- Під*раси - це м'яко сказано. Вони гірше тварин. Звірі вбивають тільки для харчування, а ці…

- Чому жоден з російських футболістів не висловився про війну з Росією?

- Не знаю. Я можу говорити тільки за себе. В Ужгороді зараз живе мій друг Олег Гусєв, я йому кажу: "Поїхали до Києва, хоч одного окупанта вб'ємо". Він запитує: "Ти хоч зброю в руках тримав?". Відповідаю: "Стріляти можу, а тактика буде одна — знищити того, хто прийшов в мій будинок". Олег - патріот, як і всі ми, переживає за нашу країну.

Якби я перебував під час початку війни в Києві, то записався б в тероборону. Я навіть у Сашка Усика питав, як пробратися до Києва. Він сказав, що поки немає безпечних доріг і не варто їхати.

- Ваша думка про Путіна?

- Всі кричать, що Путін ху*ло, але він що, від цього стане розумнішим або краще, або перестане бути ху*лом? Навряд чи він мене послухає, якщо він весь світ не чує.

- Президент України вас вразив під час війни?

- Знімаю капелюх перед Володимиром Олександровичем Зеленським. Він справжній чоловік, справжній українець, який не обісрався, а виклав яйця на стіл і показав, що в Україні всі рівні.

Нагадаємо, що раніше про війну висловився тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.