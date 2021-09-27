Екс-бомбардир "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, котрий нещодавно зворушливо завершив кар'єру, зізнався, що планує організувати прощальний матч.
36-річний екс-нападник з цього приводу дав коментар для ПроФутболDigital.
"Прощальний матч буде у квітні. Поки ніхто про це не знає. Який формат? Поки можу сказати, що Алієв і Мілевський будуть брати участь. А як ми зробимо - є напрацювання. Подивимося", - сказав Артем.
Артем Мілевський: кар'єра і досягнення
- Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50 матчів, 8 голів і 4 асисти).
- За кордоном Мілевський виступав за "Газіантепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо-Брест".
- У грудні 2020-го Мілевський повернувся в Україну, підписавши контракт з "Минаєм". Цей клуб став останнім у його кар'єрі.
- З київським "Динамо" форвард тричі став чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України, а також три рази - Суперкубок. З "Динамо-Брест" Мілевський став чемпіоном Білорусі в 2019 році, володарем Кубка Білорусі-2018 і тричі володарем Суперкубка країни. Зі збірною України він дійшов до чвертьфіналу ЧС-2006.
- Мілевський запам'ятався вболівальникам не тільки своєю грою, але також і різними витівками за межами поля.
Конфлікт з Блохіним, через який Мілевський покинув "Динамо"
Мілевський покинув "Динамо" через сварку з Блохіним. У 2012 році нападник був переведений до дублюючого складу, а у 2013 році пішов з київського клубу.
Пізніше тренер пояснював своє рішення словами: "Я п'яних тренувати не вмію". За словами Блохіна, Мілевський приходив на тренування п'яним. При цьому Блохін заперечував, що рішення про переведення гравця в дубль було якось пов'язано з тим, що Мілевський з'явився на представлення тренера в "Динамо" в халаті.
Пізніше агент Мілевського Олександр Панков повідомив, що нападник шкодував про те, що не вибачився перед тренером: "Після тієї сварки Артем чесно і відкрито сказав, що найбільша помилка в його кар'єрі те, що він не вибачився перед Блохіним. Він би досі грав у "Динамо".