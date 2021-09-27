Екс-бомбардир "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, котрий нещодавно зворушливо завершив кар'єру, зізнався, що планує організувати прощальний матч.

36-річний екс-нападник з цього приводу дав коментар для ПроФутболDigital.

"Прощальний матч буде у квітні. Поки ніхто про це не знає. Який формат? Поки можу сказати, що Алієв і Мілевський будуть брати участь. А як ми зробимо - є напрацювання. Подивимося", - сказав Артем.

Мілевський покинув "Динамо" через сварку з Блохіним. У 2012 році нападник був переведений до дублюючого складу, а у 2013 році пішов з київського клубу.

Пізніше тренер пояснював своє рішення словами: "Я п'яних тренувати не вмію". За словами Блохіна, Мілевський приходив на тренування п'яним. При цьому Блохін заперечував, що рішення про переведення гравця в дубль було якось пов'язано з тим, що Мілевський з'явився на представлення тренера в "Динамо" в халаті.