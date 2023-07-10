Андрій Пятов є найтитулованішим футболістом в історії "Шахтаря".

Легендарний український голкіпер Андрій Пятов оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Як повідомляє прес-служба "Шахтаря", 39-річний воротар увійшов до тренерського штабу "гірників".

"16 років Андрій Пятов писав історію "Шахтаря", а разом з цим - всього українського футболу. За цей час він став найкращим воротарем країни, капітаном і легендою "гірників", найтитулованішим гравцем в історії команди, зразком професіоналізму і безмежної відданості клубу.

Відео дня

Його пристрасть до футболу, сильний характер і готовність жертвувати всім заради команди, його сміливу і надійну гру, вражаючу стійкість в найважчих ситуаціях, його жагу до перемог завжди цінували і будуть цінувати вболівальники "Шахтаря".

Андрію, дякуємо тобі за ці неймовірні 16 років: за десятки трофеїв і сотні перемог, за тисячі незабутніх моментів на футбольному полі, за безмежну кількість яскравих емоцій, за справжню любов і повагу до "Шахтаря"! Це була прекрасна історія, Капітане!", - йдеться в заяві клубу.

Повідомляється, що свій прощальний матч за "Шахтар" Андрій Пятов зіграє 6 серпня в Лондоні проти "Тоттенхема".

Нагадаємо, на початку липня "Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера команди Ігора Йовічевіча. На його місце був призначений нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.

Андрій Пятов: кар'єра і досягнення

Пятов приєднався до "Шахтаря" в 2007 році. Він перейшов до донецького клубу з полтавської "Ворскли".

За 16 років легендарний голкіпер зіграв 482 гри за "гірників" у всіх турнірах і завоював 28 трофеїв, що є абсолютним рекордом донецького клубу.

З "Шахтарем" Андрій Пятов 11 разів ставав чемпіоном України, 8 разів вигравав Кубок країни і стільки ж разів Суперкубок. Також з "гірниками" він став переможцем Кубка УЄФА в сезоні-2008/2009.

За національну збірну України Пятов зіграв 102 поєдинки. Він є учасником трьох чемпіонатів Європи (2012, 2016 та 2020) та чемпіонату світу 2006 року.

Вас також можуть зацікавити новини: