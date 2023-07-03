"Шахтар" відмовився продовжувати контракт з Андрієм Пятовим.

Легендарний голкіпер збірної України Андрій Пятов більше не гратиме за "Шахтар".

Про це повідомив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін. Він заявив, що "гірники" не планують продовжувати контракт з 39-річним гравцем.

Також Палкін зазначив, що "Шахтар" запропонував Пятову посаду тренера і готовий дати можливість провести прощальний матч.

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"На даний момент Андрій Пятов завершив свою кар'єру в нашому клубі як футболіст. Він пройшов дуже великий і яскравий шлях. 16 років, 482 гри, дуже багато титулів, перемог. Тому ми повинні подякувати йому.

Ви знаєте, що "Шахтар" гратиме 6 серпня благодійний матч з "Тоттенхемом". Ми запропонували йому зіграти цей останній, прощальний матч. Повинні йому віддячити за те, що він зробив для "Шахтаря". Я впевнений на 100%, що буде повний стадіон. Це дуже хороший привід.

Сподіваюся, Андрій прийме запрошення і зіграє. Ми добре попрощаємося з ним. Це наша легенда. Ми прощаємося з Пятовим як з футболістом, але хотіли б бачити його в тренерському штабі Патріка ван Леувена.

Ми його запрошуємо. Його знання, досвід, харизма дуже важливі для нас. Впевнені, що Пятов нам допоможе", - сказав Палкін в коментарі YouTube-каналу "Шахтаря".

Андрій Пятов перейшов в "Шахтар" в 2007 році з полтавської "Ворскли". За період кар'єри в донецькому клубі він зіграв 482 гри у всіх турнірах.

З "гірниками" Пятов 11 разів ставав чемпіоном України, 8 разів вигравав Кубок країни і 6 разів Суперкубок. Також з "Шахтарем" він став переможцем Кубка УЄФА в сезоні-2008/2009.

На рахунку легендарного воротаря 102 гри за національну збірну України. Він є учасником трьох чемпіонатів Європи (2012, 2016 та 2020), а також учасником чемпіонату світу 2006 року.

Нагадаємо, 3 липня "Шахтар" оголосив про призначення Патріка ван Леувена на посаду нового головного тренера команди.

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