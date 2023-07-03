Андрій Пятов / фото ФК Шахтар

Легендарний голкіпер збірної України Андрій Пятов більше не гратиме за "Шахтар".

Про це повідомив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін. Він заявив, що "гірники" не планують продовжувати контракт з 39-річним гравцем. 

Також Палкін зазначив, що "Шахтар" запропонував Пятову посаду тренера і готовий дати можливість провести прощальний матч.

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"На даний момент Андрій Пятов завершив свою кар'єру в нашому клубі як футболіст. Він пройшов дуже великий і яскравий шлях. 16 років, 482 гри, дуже багато титулів, перемог. Тому ми повинні подякувати йому.

Ви знаєте, що "Шахтар" гратиме 6 серпня благодійний матч з "Тоттенхемом". Ми запропонували йому зіграти цей останній, прощальний матч. Повинні йому віддячити за те, що він зробив для "Шахтаря". Я впевнений на 100%, що буде повний стадіон. Це дуже хороший привід.

Сподіваюся, Андрій прийме запрошення і зіграє. Ми добре попрощаємося з ним. Це наша легенда. Ми прощаємося з Пятовим як з футболістом, але хотіли б бачити його в тренерському штабі Патріка ван Леувена.

Ми його запрошуємо. Його знання, досвід, харизма дуже важливі для нас. Впевнені, що Пятов нам допоможе", - сказав Палкін в коментарі YouTube-каналу "Шахтаря".

Андрій Пятов перейшов в "Шахтар" в 2007 році з полтавської "Ворскли". За період кар'єри в донецькому клубі він зіграв 482 гри у всіх турнірах.

З "гірниками" Пятов 11 разів ставав чемпіоном України, 8 разів вигравав Кубок країни і 6 разів Суперкубок. Також з "Шахтарем" він став переможцем Кубка УЄФА в сезоні-2008/2009. 

На рахунку легендарного воротаря 102 гри за національну збірну України. Він є учасником трьох чемпіонатів Європи (2012, 2016 та 2020), а також учасником чемпіонату світу 2006 року. 

Нагадаємо, 3 липня "Шахтар" оголосив про призначення Патріка ван Леувена на посаду нового головного тренера команди. 

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