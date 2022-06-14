Андрій П'ятов поділився пам'ятними для нього моментами в збірній України.

Легендарний голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов, який напередодні зіграв свій прощальний матч у складі збірної України, розповів про 16-річне перебування в національній команді.

37-річний футболіст зізнався, який поєдинок у складі збірної України став для нього найбільш пам'ятним.

"Перший матч за збірну України я зіграв 15 років тому, а в цілому в команді провів 16 років, адже в 2006 році вперше поїхав на чемпіонат світу. Звичайно, тоді, ще юним пацаном, я й уявити не міг, що стільки років буду грати за збірну і проведу більше сотні матчів. Це говорить про те, що мрії в житті збуваються. Головне - вірити, працювати і йти до своєї мети, до своєї мрії.

Перший виклик до збірної залишається в пам'яті на все життя. Звичайно, запам'яталися всі чемпіонати Європи, на яких я побував.

Але найголовніше в збірній - це атмосфера дружби, то єдність, якого, напевно, немає і не буде ні в одній клубній команді в світі. Тому що у нас дійсно хлопці всі один за одного, всі поважають один одного і завжди допомагають.

Ніколи не гнався за рекордами. Я вважаю, якщо ти робиш все для перемоги команди, і команда домагається результату, то і рекорди тоді самі народжуються. Якщо будеш грати "на нуль", то твоя команда вже як мінімум не програє. Це і є головний результат. Мені, звичайно, приємні рекорди, але це заслуга всього колективу. Думаю, те, як мене проводжали, – і є відповідь на всі мої досягнення. Мабуть, я це заслужив", - наводить слова П'ятова офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, Андрій П'ятов після матчу проти Вірменії в Лізі націй оголосив, що це був його останній поєдинок у складі національної команди.

П'ятов виступав за збірну України з 2007 року. Після Євро-2020 він вже оголошував про завершення кар'єри в збірній, але через кадрові проблеми він знову був викликаний в серпні 2021 року і повернувся в національну команду.

Андрій Пёятов - легенда українського футболу