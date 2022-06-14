Легендарний голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов, який напередодні зіграв свій прощальний матч у складі збірної України, розповів про 16-річне перебування в національній команді.
37-річний футболіст зізнався, який поєдинок у складі збірної України став для нього найбільш пам'ятним.
"Перший матч за збірну України я зіграв 15 років тому, а в цілому в команді провів 16 років, адже в 2006 році вперше поїхав на чемпіонат світу. Звичайно, тоді, ще юним пацаном, я й уявити не міг, що стільки років буду грати за збірну і проведу більше сотні матчів. Це говорить про те, що мрії в житті збуваються. Головне - вірити, працювати і йти до своєї мети, до своєї мрії.
Перший виклик до збірної залишається в пам'яті на все життя. Звичайно, запам'яталися всі чемпіонати Європи, на яких я побував.
Але найголовніше в збірній - це атмосфера дружби, то єдність, якого, напевно, немає і не буде ні в одній клубній команді в світі. Тому що у нас дійсно хлопці всі один за одного, всі поважають один одного і завжди допомагають.
Ніколи не гнався за рекордами. Я вважаю, якщо ти робиш все для перемоги команди, і команда домагається результату, то і рекорди тоді самі народжуються. Якщо будеш грати "на нуль", то твоя команда вже як мінімум не програє. Це і є головний результат. Мені, звичайно, приємні рекорди, але це заслуга всього колективу. Думаю, те, як мене проводжали, – і є відповідь на всі мої досягнення. Мабуть, я це заслужив", - наводить слова П'ятова офіційний сайт "Шахтаря".
Нагадаємо, Андрій П'ятов після матчу проти Вірменії в Лізі націй оголосив, що це був його останній поєдинок у складі національної команди.
П'ятов виступав за збірну України з 2007 року. Після Євро-2020 він вже оголошував про завершення кар'єри в збірній, але через кадрові проблеми він знову був викликаний в серпні 2021 року і повернувся в національну команду.
Андрій Пёятов - легенда українського футболу
- П'ятов виступає за донецький "Шахтар" з липня 2007 року після переходу з "Ворскли".
- З "гірниками" він виграв 10 титулів чемпіона України, 8 Кубків України, 6 Суперкубків України та 1 Кубок УЄФА.
- П'ятов - на другому місці в історії за кількістю титулів чемпіона України (10 титулів).
- Андрій став найстаршим гравцем в історії збірної України, побивши рекорд Тимощука.
- У П'ятова 102 гри за збірну. Більше тільки у Ярмоленко (108), Шевченко (111) і Тимощука (144). Однак досягнення останнього уаф анулювала.