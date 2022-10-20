Роман Яремчук відзначив повернення до основного складу "Брюгге" забитим голом.

У середу, 19 жовтня, в рамках 13-го туру чемпіонату Бельгії з футболу "Брюгге" розгромив на своєму полі "Сент-Трюйден" (3:0).

Український нападник Роман Яремчук безпосередньо приклався до успіху своєї команди.

У середині першого тайму рахунок у поєдинку відкрив Ханс Ванакен. У другій половині зустрічі, коли гості вже залишилися в меншості через вилучення, форвард збірної України подвоїв перевагу господарів поля. До розгромного результат довів Андреас Сков Ольсен.

Яремчук вийшов на матч у стартовому складі і був замінений на 80-й хвилині. Іншого українця з "Брюгге" Едуарда Соболя не було в заявці на гру.

"Брюгге" - "Сент-Трюйден" - 3:0

Голи: Ванакен, 21, Яремчук, 66, Сков Ольсен, 71

Відео голу Яремчука та огляд матчу:

Після 13-ти зіграних турів в активі "Брюгге" 28 набраних очок. Команда Яремчука і Соболя йде на третій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, відстаючи від лідируючого "Генка" на 6 балів.

У наступному турі "Брюгге" зіграє проти "Рояль Уніона" в гостях. Гра запланована на 22 жовтня.

Додамо, що в поточному сезоні Роман Яремчук зіграв у складі "Брюгге" сім матчів, відзначившись двома забитими голами і двома результативними передачами.

Яремчук перебрався в "Брюгге" цього літа з португальської "Бенфіки" за 19 мільйонів євро, ставши найдорожчим придбанням в історії бельгійського гранда.

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