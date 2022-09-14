Бельгійський клуб несподівано очолив свою групу в Лізі чемпіонів.

У вівторок, 13 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА бельгійський "Брюгге" зустрічався з "Порту". Гра проходила в Португалії на "Ештадіу ду Драгау" та завершилася розгромною перемогою гостей.

На 15-й хвилині Ферран Жутгла реалізував пенальті. Через дві хвилини після початку другого тайму Камаль Сова з передачі Феррана Жутгли зміцнив перевагу бельгійського клубу. Потім голами відзначилися Андреас Сковзен і Антоніо Нуса.

Варто відзначити, що українці Роман Яремчук і Едуард Соболь з'явилися на полі на 71 і 75 хвилині відповідно. Результативними діями не відзначилися.

Відео дня

"Порту" - "Брюгге" - 0:4

Голи: Жутгла, 15, Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89

"Порту": Коста, Жоау Маріу (Лоадер, 46), Пепе, Кармо, Санусі (Венделл, 76), Еустакіо, Урібе, Галено (Верон, 61), Отавіо (Боржес, 61), Еванілсон (Мартінес, 46), Еду

"Брюгге": Міньоле, Одої, Мехеле, Сілла (Бойата, 65), Мейєр (Соболь, 75), Ванакен, Онедіка, Нільсен, Ольсен (Яремчук, 71), Совах, Ютгла (Антоніо, 75)

Огляд матчу:

Після цієї гри команда Яремчука і Соболя лідирує в квартеті B. На другому місці розташовується "Байєр", третє і четверте місця займають "Атлетіко" і "Порту" відповідно. В рамках другого туру леверкузенці обіграли "матрацників" з рахунком 2:0.

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