Руслан Малиновський продовжує забивати в чемпіонаті Італії.

У суботу, 24 жовтня, в рамках 9-го туру чемпіонату Італії "Аталанта" грала проти "Удінезе". Матч завершився внічию 1:1.

Єдиний гол "Аталанти" в цьому протистоянні забив Руслан Малиновський. Цей м'яч став для українського хавбека 11-м з-за меж штрафного з моменту його дебюту в Серії А в сезоні 19/20. За цим показником Малиновський займає друге місце серед усіх представників топ-5 чемпіонатів, повідомляє статистичний портал OptaPaolo.

Читайте такожРоналду відзначився брудним вчинком під час матчу МЮ - Ліверпуль (фото, відео)Відзначається, що тільки форвард французького "ПСЖ" Ліонель Мессі з сезону 2019/20 забив більше голів ударами з дальньої дистанції, ніж Руслан Малиновський. В активі аргентинського нападника 17 м'ячів за цей проміжок часу.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії з футболу Руслан Малиновський зіграв 9 матчів за "Аталанту", відзначившись при цьому 2 забитими голами і одним асистом. Також на рахунку українця три матчі за "бергамасків" в Лізі чемпіонів, голів не забивав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Петраков планує викликати Малиновського на заключний матч збірної України в рамках відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

Автор: Владимир Медяник