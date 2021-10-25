Збірна України отримає потужне посилення перед грою проти Боснії і Герцеговини.

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, чи планує Олександр Петраков викликати Руслана Малиновського у розташування національної збірної України на поєдинок з Боснією і Герцеговиною.

"Так, дійсно є перевірена інформація - Малиновський повернеться на матч проти Боснії розташування збірної. Це дійсно так", - сказав Денисов в ефірі програми "Великий футбол".

Читайте такожДругий гол у сезоні: українець Малиновський у фірмовому стилі забивши за Аталанту в Серії А (відео)Крім того, очікується, що Олександр Петраков має намір викликати в збірну хавбека "Динамо" Дениса Гармаша.

Нагадаємо, раніше інше джерело також повідомляв про те, що Малиновський отримає виклик в збірну на найближчі матчі.

Як відомо, 16 листопада в Зеніці збірна України зіграє заключний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини. Перед цим поєдинком буде товариська гра проти Болгарії 11 листопада.

Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього за те, що залишився в запасі на обидві гри.

Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися у збірній на товариський матч з Чехією.

Потім Малиновський у мережі опублікував відповідь на слова тренера.

У підсумку Петраков не став викликати футболіста на матчі збірної України в жовтні.

4 жовтня Петракова знову запитали про Малиновському, тренер відповів емоційно.

Автор: Владимир Медяник