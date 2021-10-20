Збірна України зіграє товариський матч з болгарами в Одесі.

У рамках листопадового збору національна збірна України зіграє товариський поєдинок проти збірної Болгарії. УАФ визначила час початку матчу.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, гра відбудеться на одеському стадіоні "Чорноморець" 11 листопада. Початок матчу о 19:30 за Києвом.

Поєдинок проти збірної Болгарії стане генеральною репетицією для підопічних Олександра Петракова перед вирішальним матчем у кваліфікації ЧС-2022 проти національної збірної Боснії і Герцеговини. Результат зустрічі в Зеніці 16 листопада вирішить долю збірної України у відборі на мундіаль 2022 року.

Збірна України у відборі ЧС-2022: що потрібно знати

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Шість матчів з семи українці зіграли внічию і лише одного разу перемогли - на виїзді Фінляндію.

Нагадаємо, в рамках жовтневого збору національна збірна України зіграла два поєдинки: виграла в гостях у Фінляндії (2:1) і зіграла внічию зі збірною Боснії і Герцеговини у Львові (1:1).

Положення команд у групі D: Франція - 12 очок (6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан-3 (7).

Автор: Владимир Медяник