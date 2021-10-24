Руслан Малиновський відзначився в матчі проти "Удінезе".

Український півзахисник Руслан Малиновський відзначився забитим голом за "Аталанту" в матчі 9-го туру чемпіонату Італії проти "Удінезе".

Малиновський вийшов на поле з перших хвилин, а на 56-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

Українець відзначився у своєму фірмовому стилі - ударом з-за меж штрафного майданчика.

Для Малиновського цей гол став другим у поточному сезоні. Раніше він забивав у ворота "Інтера".

На 86-й хвилині українець був замінений, а його команда не втримала переможний рахунок, пропустивши в компенсований час - 1:1.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Олександр Петраков може викликати Руслана Малиновського на матчі збірної України в листопаді.

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Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

Автор: Антон Дудар