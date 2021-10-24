Український півзахисник Руслан Малиновський відзначився забитим голом за "Аталанту" в матчі 9-го туру чемпіонату Італії проти "Удінезе".
Малиновський вийшов на поле з перших хвилин, а на 56-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.
Українець відзначився у своєму фірмовому стилі - ударом з-за меж штрафного майданчика.
Для Малиновського цей гол став другим у поточному сезоні. Раніше він забивав у ворота "Інтера".
На 86-й хвилині українець був замінений, а його команда не втримала переможний рахунок, пропустивши в компенсований час - 1:1.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Олександр Петраков може викликати Руслана Малиновського на матчі збірної України в листопаді.
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Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України
- В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього через те, що залишився в запасі на обидві гри.
- Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч з Чехією.
- Потім Малиновський в мережі опублікував відповідь на слова тренера.
- У підсумку Петраков не став викликати футболіста на матчі збірної України в жовтні.
- 4 жовтня Петракова знову запитали про Малиновського, тренер відповів емоційно.