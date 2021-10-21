Схоже, конфлікт вичерпаний.

Провідний гравець італійської "Аталанти" Руслан Малиновський отримає запрошення до збірної України на матчі в листопаді.

Про це повідомляє Meta Ratings посилаючись на власні джерела.

Виконувач обов'язків головного тренера національної команди Олександр Петраков з огляду на складне турнірне становище готовий викликати найсильніших виконавців. Малиновський дав попередню згоду провести розмову віч-на-віч з Петраковим і приїхати до табору команди на збір. Гравець та тренер мали діалог через авторитетного посередника ім'я якого не називається.

Зазначимо, що Малиновський згідно з Transfermarkt коштує 30 мільйонів євро і він найдорожчий український футболіст.

16 листопада збірна України зіграє свій заключний матч в рамках кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Перед цим підопічні Петракова зіграють товариський поєдинок проти Болгарії 11 листопада.

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Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

Автор: Артем Будрін