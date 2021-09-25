Руслан Малиновський відзначився красивим голом у матчі Серії А.

Український півзахисник Руслан Малиновський забив гол за "Аталанту" в матчі 6-го туру чемпіонату Італії проти чинного чемпіона "Інтера".

На 30-й хвилині Малиновський зрівняв рахунок - він відзначився ефектним дальнім ударом.

Українець відкрив рахунок своїм голам за "Аталанту" в сезоні 2021-2022. Раніше він встиг відзначитися гольовою передачею.

Малиновський також взяв участь у другому голі "Аталанти".

Українець був замінений на 62-й хвилині. А матч у підсумку завершився внічию - 2:2.

Нагадаємо, що Малиновський не був викликаний до збірної України на майбутні матчі.

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Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього через те, що залишився в запасі на обидві гри.

Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч з Чехією.

Потім Малиновський в мережі опублікував відповідь на слова тренера.

У підсумку Петраков не став викликати футболіста на матчі збірної України в жовтні.

Автор: Антон Дудар