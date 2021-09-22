Руслан Малиновський вперше в сезоні відзначився результативною дією.

Український хавбек Руслан Малиновський відзначився гольовою передачею за "Аталанту" в матчі чемпіонату Італії проти "Сассуоло".

Малиновський вийшов на поле у стартовому складі, а вже на 4-й хвилині асистував Робіну Гозенсу. На 61-й хвилині Руслан отримав жовту картку за незначне порушення правил, а через мить тренер його замінив на досвідченого Йосіпа Ілічича.

"Аталанта" перемогла у підсумку з рахунком 2:1 і набрала 10 очок після п'яти турів. Бергамаски піднялися в зону Ліги чемпіонів і посідають поки що 4-ту сходинку.

Нагадаємо, що Олександр Петраков не викликав до збірної України Малиновського через конфлікт.

Відео огляд поєдинку (асист Малиновського на тайм-коді 00:33)

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 43 матчі, 10 голів і 12 асистів у складі клубу з Бергамо.

У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

У травні 2021 року українець був названий найкращим гравцем місяця в Серії А.

Автор: Артем Будрін