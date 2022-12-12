Халід Аль-Місслам працював фотожурналістом на чемпіонаті світу в Катарі.

На ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі, помер фотокореспондент Халід аль-Міслам.

Обставини і причини смерті поки не відомі. Повідомляється лише, що він "раптово помер під час висвітлення чемпіонату світу".

"Аль-Міслам, катарець, раптово помер під час висвітлення чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022 року. Ми віримо в милість і прощення Аллаха для нього і висловлюємо найглибші співчуття його родині", - інформує катарське видання The Gulf Times.

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Халід аль-Місслам був співробітником катарського телеканалу Al Kass. Прес-служба телеканалу вже підтвердила факт смерті журналіста. ЗМІ пообіцяло незабаром оприлюднити деталі та причини смерті журналіста.

Варто зазначити, що це вже другий випадок загибелі журналіста на ЧС-2022 за тиждень.

Раніше у прес-центрі стадіону "Лусаїл-Айконік" у місті Лусаїл на матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 між Нідерландами та Аргентиною помер відомий американський журналіст Грант Уол.

У додатковий час гри у 48-річного репортера каналу CBS трапилася гостра реакція на стрес. Його екстрено госпіталізували в лікарню, де лікарі не зуміли врятувати йому життя.

Його брат, Ерік Вол, підозрює, що представника ЗМІ вбили за підтримку ЛГБТ-спільноти.

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