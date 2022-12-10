Грант Вол публічно підтримував ЛГБТ-спільноту.

Під час чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Нідерландів та Аргентини пішов з життя американський журналіст Грант Вол.

Як пише видання The New York Times, 48-річний Вол дивився матч у пресцентрі стадіону "Лусаїл". Під час перегляду гри журналіст втратив свідомість нібито як від перенапруження та стресу.

Гранту негайно викликали швидку допомогу, медики боролися за його життя, але він помер під час транспортування в госпіталь.

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"Йому було надано невідкладну медичну допомогу на місці. Також лікарі робили все можливе дорогою до лікарні. Ми підтримуємо зв'язок з посольством США та місцевою владою, щоб переконатися, що процес репатріації тіла відповідає побажанням сім'ї", – прокоментували трагічну подію такими словами в оргкомітеті ЧС-2022, при цьому причину смерті не зазначили.

Сам журналіст нещодавно заявляв, що підхопив у Катарі бронхіт. Але брат Гранта, Ерік Вол, підозрює, що це була не просто раптова смерть, а вбивство.

Річ у тім, що Грант у Катарі одягав футболку з прапором веселки, щоб підтримати свого брата-гея.

"Я – гей, і саме тому він вдягнув веселкову футболку на чемпіонаті світу. Мій брат був здоровим. Він казав мені, що йому погрожували смертю. Я не вірю в те, що мій брат просто помер. Я вважаю, що його вбили, і благаю про допомогу", – зі сльозами сказав Ерік у відеозверненні.

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