Якщо би збірна Аргентини не перемогла, то Дрейк заробив би 2,88 млн доларів.

У ніч проти 10 липня на "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Рутерфорді (штат Нью-Джерсі, США) пройшов півфінал Копа Америка 2024. Збірна Аргентини обіграла збірну Канади (2:0) та вийшла у фінал Копа Америка.

Однак відомий репер Дрейк поставив 300 тисяч доларів на перемогу канадців в основний час, коефіцієнт був дуже непоганим, а саме 9,6, проте не вгадав та програв.

Водночас збірна Аргентини оригінально пожартувала над репером, пише ESPN FC. Пресслужба аргентинської команди після перемоги над Канадою використала пісню "Not Like Us" реп-конкурента Кендріка Ламара, де він критикує канадського виконавця.

Відео дня

Також до матчу Дрейк опублікував фото зі ставкою на перемогу Канади над Аргентиною, яка могла принести виконавцю 2,88 млн доларів, але голи Хуліана Альвареса та Ліонеля Мессі зіпсували плани для популярного репера.

Останні новини футболу

Як писав УНІАН, збірна Іспанії з футболу тріумфально перемогла команду Франції у півфіналі цьогорічного Чемпіонату Європи. Таким чином іспанці вийшли у фінал Євро-2024.

Також повідомлялось, що після того, як збірна Німеччини з футболу вилетіла з Євро-2024 півзахисник Тоні Кроос вирішив закінчити кар'єру футболіста. Водночас він наголосив, що не планує повертатися до рідної країни, а продовжуватиме жити в Іспанії.

"Ми почуваємося в Мадриді як вдома. Мої діти ростуть тут і розмовляють трьома мовами", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: